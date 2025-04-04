¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 14ÈÖÌÜ¤ÎÉ¸Åª¡Ù¤¬±Ç¤¹ÌÓÍø°ì²È¤Îå«¡¡¾®¸ÞÏº¡õ±ÑÍý¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤ÊÉ×ÉØ°¦¤Ë¤âÃíÌÜ
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ò·â¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥³ー¥ë¿¿¼Â¤È¤Ï¸Â¤é¤Í¤§¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
»²¹Í¡§¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¸«¤É¤³¤í¤ò¹Í»¡¡¡·à¾ìÈÇ¥·¥êー¥º¤Î¡È¥µ¥Ö¥¥ã¥é·¡¤ê²¼¤²¡É¤¬¸°¤Ë
¡¡¹©Æ£¿·°ì¤ÎÀ¼¤ò»È¤Ã¤¿¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤¬¡¢ÌÓÍøÍö¤ËÅÅÏÃ±Û¤·¤ËÅÁ¤¨¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê·à¾ìÈÇÂè2ºîÌÜ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 14ÈÖÌÜ¤ÎÉ¸Åª¡Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¡Ë¡Ù¡Ê1998Ç¯¡Ë¡£4·î18Æü¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤¿·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¤ÇÌÓÍø¾®¸ÞÏº¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´Ñ¤Æ¤ª¤¤¿¤¤·æºî¤À¡£
¡¡ÆÍÇ¡¡¢¾®¸ÞÏº¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¿Í´Ö¤¬¼¡¡¹¤È½±·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ï¢Â³»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Ã»·õ¤ä²Ö¤Î¥â¥Áー¥Õ¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¥«ー¥É¤Ë½à¤¨¤ÆÌ¾Á°¤Ë¡Ö½½»°¡×¤«¤é¡Ö°ì¡×¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢½çÈÖ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÁÜºº¾å¤ËÌ¾¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²¾½Ð½ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¼¾å¾æ¤È¤¤¤¦ÃË¡£10Ç¯Á°¤Ë¾®¸ÞÏº¤¬ÂáÊá¤·¤¿¸µ¥È¥é¥ó¥×ÅÒÇî¤Î¥Ç¥£ー¥éー¤À¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÈï³²¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥³¥Ê¥ó¡¢Íö¡¢¾®¸ÞÏº¤Ï¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤Ï°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¾®¸ÞÏº¤ÎºÊ¡¦ÈÞ±ÑÍý¤¬±Ç²è¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÈÞ¡á¥¯¥¤ー¥ó¡×¤È¤·¤Æ2ÈÖÌÜ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤â¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î·à¾ìºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÌÓÍø°ì²È¤Îå«¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£¾®¸ÞÏº¤¬³èÌö¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥³¥¤¥¤±Ç²è¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¿åÊ¿Àþ¾å¤Î±¢ËÅ¡Ê¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡Ë¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ø¿åÊ¿Àþ¾å¤Î±¢ËÅ¡Ù¤¬¡ÈÃµÄå¤È¤·¤Æ¤Î¾®¸ÞÏº¡É¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜºî¡Ø14ÈÖÌÜ¤ÎÉ¸Åª¡Ù¤Ï¡È¸µ·º»ö¤È¤·¤Æ¤Î¾®¸ÞÏº¡É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë±Ç²è¤À¡£
À¨ÏÓ·º»ö¤À¤Ã¤¿ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¡´ðËÜÅª¤Ë°û¤ó¤À¤¯¤ì¤Ç¤À¤é¤·¤Ê¤¯¡¢¿äÍýÎÏ¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¾®¸ÞÏº¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¼Â¤Ï¡È·Ù»ëÄ£Æâ¤Ç1¡¢2¤òÁè¤¦·ý½Æ¤ÎÏÓÁ°¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ËÜºî¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤È¤â¤È½ÀÆ»¶¯¹ë¤ÎÊÆ²ÖÂç³Ø¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤³¤È¤¬¥¢¥Ë¥áÂè28ÏÃ¤Î¡Ø¾®¸ÞÏº¤ÎÆ±Áë²ñ»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤Ç¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤À¤«¤é¤³¤½»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤ò°ìËÜÇØÉé¤¤¤Ç³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡Ø14ÈÖÌÜ¤ÎÉ¸Åª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¶¯¹ÔÈÈ·¸¤ò¼¤á¤ÆÃµÄå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢¾å»Ê¤ÎÌÜÊë¤È¶¦¤ËÂáÊá¤·¤¿Â¼¾å¤¬¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎºÇÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ç·Ù»¡´±¤Î·ä¤ò¸«¤Æ½Æ¤òÃ¥¤¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾®¸ÞÏº¤ËÃåÂØ¤¨¤òÅÏ¤·¤Ë¿¦¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Î±ÑÍý¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë½Æ¤ò¸þ¤±¤ë¾®¸ÞÏº¡£ÏÓÁ°¤Ï³Î¤«¤ÊÈà¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ±ÑÍý¤ÎÂÀ¤â¤â¤Ë½ÆÃÆ¤òÎ«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÈ¯Ë¤¤·¡¢ÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿Â¼¾å¤Îº¸¸ª¤òÂ³¤±¤Æ·â¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤³¤Î·ï¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿Íö¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÉã¤¬¤Ê¤¼Êì¤ò·â¤Ã¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤º¡¢¤à¤·¤í¾®¸ÞÏº¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¿Í¼Á¤ÎÂ¤ò²ø²æ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆ¨Áö¤¹¤ëÈÈ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¼êÅ»¤¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¼Á¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥é¥¹¥È¤Ç³¤¤ËÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÈÈ¿Í¤ò»à¤Ê¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤ËÊá¤Þ¤¨¡¢ºá¤ò½þ¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤â´Þ¤á¤Æ¡È·º»ö¤Î¾®¸ÞÏº¡É¤ÏËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
ÈÞ±ÑÍý¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ëÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¦¾ð¡¡¿äÍý¤³¤½ÅÎÀñ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤òÌÂµÜÆþ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÌÜÊë¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾®¸ÞÏº¤ÏÍ¥½¨¤Ê·º»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¼Á¤ËÈ¯Ë¤¤·¤¿¤³¤È¤¬·Ù»ëÄ£¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë¾®¸ÞÏº¤Ï·º»ö¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ´ü¤ËºÊ¤Î±ÑÍý¤È¤âÊÌµï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÈà½÷¤Ø¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ø²æ¤ò¤·¤¿±ÑÍý¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤ËÂ¤òÄË¤á¤Ê¤¬¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤óºî¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¤µ¤Ã¤µ¤È¿²¤Æ¤í¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ë¾®¸ÞÏº¡£¤³¤ì¤ÏÈà½÷¤Ë°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÈà¤Î¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ÑÍý¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¼êÎÁÍý¤ò¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë·ãÅÜ¤·¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏËÜºî¤Ç¥³¥Ê¥ó¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±ÑÍý¤Î¼êÎÁÍý¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÎÁÍý²¼¼ê¤Ï¤½¤Î¸å¤âÅÙ¡¹2¿Í¤Î¸ýÏÀ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëº§¤·¤Æ¤«¤é8Ç¯¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î2¿Í¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¡¢¾®¸ÞÏº¤¬½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ë±ÑÍý¤¬¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄ¾¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Û¤ÉÉ×ÉØÃç¤Ï±ßËþ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Àè½Ò¤Î1·ï¤Ë¤è¤ëÂç·ö²Þ¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê10Ç¯ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Þ¤À°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¢¥Ë¥á²ó¤Ç¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÑÍý¤â¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë¾®¸ÞÏº¤Ë·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬ËÜÅö¤Ï²µ½÷¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤í¤½¤í²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤«ÌÂ¤¤¤ò¤ß¤»¤ë¤³¤È¤â¡£¾®¸ÞÏº¤¬¡Ö¤½¤í¤½¤í¸Â³¦¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÉü±ï¤òµá¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÆâ¿´´î¤Ö¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤òÙ¹¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ø14ÈÖÌÜ¤ÎÉ¸Åª¡Ù¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥ÊーÃæ¤Ë2¿Í¤ÇºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤ò¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢15Ç¯Á°¤Ë¸ø±à¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¥Á¥ç¥³¤ò¿©¤Ù¤¿»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢±ÑÍý¤¬½Æ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Î¿¿°Õ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤¬½ã¿è¤ËÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¤«¤¹¤¬¤¤¤È¤Ê¤ëÍö¤Î²ÈÂ²ÁÛ¤¤¤Ê°ìÌÌ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡Ø14ÈÖÌÜ¤ÎÉ¸Åª¡Ù¡£ºÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é°¦¤ò´Ó¤¯¾®¸ÞÏº¤ä¡¢¾®¸À¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÉ×¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë±ÑÍý¡¢ÉáÃÊ¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ËÁÜºº¤Ë²Ã¤ï¤ëÍö¤Ê¤É¡¢ÌÓÍø°ì²È¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÜºî¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÊÊ¸¡á¥¢¥Ê¥¤¥¹¡ÊANAIS¡Ë¡Ë