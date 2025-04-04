¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÆÃ»È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤Ï¡Ö·úÀßÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¥í¥·¥¢¤ÎÂçÅýÎÎÆÃ»È¤Ç¥í¥·¥¢Ä¾ÀÜÅê»ñ´ð¶âÁíºÛ¤Î¥É¥ß¥È¥ê¥¨¥Õ»á¤Ï3Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÊÆÀ¯ÉÜÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¤¿¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤Ï¡Ö·úÀßÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥ß¥È¥ê¥¨¥Õ»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÎ©¾ì¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·úÀßÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¿·¤¿¤Ê¸ò¾Ä¤ÎÆüÄø¤Ï¶á¤¯·èÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥ß¥È¥ê¥¨¥Õ»á¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÈÊÆ¹ñ¤ÏÄ¾¹ÔÊØ¤ÎºÆ³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶È¤Ï²¤½£´ë¶È¤¬¥í¥·¥¢¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ß¥È¥ê¥¨¥Õ»á¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶È¤Ï¥í¥·¥¢»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÅ±Âà¸å¡¢Ìó3000²¯¥É¥ë¤ÎÀøºßÅª¤ÊÍø±×¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë