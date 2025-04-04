À®ÅÄ¶õ¹Á³êÁöÏ©¿·Àß¡¦±ä¿¹©»ö¤ò5·î¤ËËÜ³ÊÃå¹©¤Ø¡¡À®ÅÄ¶õ¹Á²ñ¼Ò¡¦ÅÄÂ¼¼ÒÄ¹¤¬ÃæÌî¹ñ¸òÂç¿Ã¤ËÊó¹ð¡¡3ËÜÌÜ¤Î³êÁö¤Ê¤É2028Ç¯ÅÙËö¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹
À®ÅÄ¶õ¹Á¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê3ËÜÌÜ¤Î³êÁöÏ©¤Î¿·Àß¤ä¡¢³êÁöÏ©¤Î±ä¿¤Ë¸þ¤±¤¿¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÃå¹©¤¹¤ë¤ÈÃæÌî¹ñ¸òÂç¿Ã¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤È¤·¤Æ¹¹¤Ëµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È¯ÃåÏÈ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê3ËÜÌÜ¤Î³êÁöÏ©¤Î·úÀß¤ä¡¢¸½ºß±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³êÁöÏ©¤Î±ä¿¹©»ö¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á²ñ¼Ò¤ÎÅÄÂ¼ÌÀÈæ¸Å¼ÒÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÃæÌî¹ñ¸òÂç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½àÈ÷¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢É¬Í×¤ÊÅÚÃÏ¤Î¤ª¤è¤½8³ä¤ò³ÎÊÝ½ÐÍè¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢5·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¹©»ö¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÌî¹ñ¸òÂç¿Ã¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Î³«¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»Ä¤ê¤ÎÉ¬Í×¤ÊÅÚÃÏ¤Î³ÎÊÝ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©»ö¤Ï2028Ç¯ÅÙËö¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ï·¸å,
²ð¸î,
Áòµ·,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
À¸²Ö,
½»Âð,
³¤,
¥Í¥¸,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼