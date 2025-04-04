¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³¤ª¤ó¤Í¤ó¡×µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¤¬¤ß¤»¤¿È´·²¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-ºå¿À¡Ê4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤¬È´·²¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿À2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¡£1¥¢¥¦¥È¤«¤éÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤¬²£Àî³®Åê¼ê¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÂ²¼¤òÈ´¤±¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ØÈ´¤±¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÂÇµå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤ò¼é¤ëµÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤Î»Ñ¤¬¡£µÈÀîÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÂÇµå¤òÆñ¤Ê¤¯¤µ¤Ð¤¡¢Âç»³Áª¼ê¤ò1ÎÝ¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³¤ª¤ó¤Í¤ó¡ª¡©¡×¡Ö¤½¤³¤Ë¤ÏµÈÀî¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤Ê¡×¡ÖµÈÀî¤Ã¤Æ½Ö´Ö°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤Èºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£