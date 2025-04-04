²ÖÊ´¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢ºÙ¶Ý¤âÀö¤¤Î®¤¹¡ª ²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤ÎÊýË¡¤ÈÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¥³¥Ä¤ò°å»Õ¤¬ÅÁ¼ø
½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÖÊ´¾É¡£ËèÇ¯¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡¿å¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¤ËÇº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¾É¾õ¤Î·Ú¸º¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¡£É¡Ç´Ëì¤ËÉÕÃå¤·¤¿²ÖÊ´¤äºÙ¶Ý¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÀö¤¤Î®¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ´ËÏÂ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·É¡¤Ë¿å¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢¼ÂÁ©¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢É¡¤¦¤¬¤¤½é¿´¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¡¤¦¤¬¤¤¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ä¡¢°Â¿´¤·¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤ëÊýË¡¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¡ÖÃÓÂÞ¤Ê¤¬¤È¤â¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¡×±¡Ä¹¤Î¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÀìÌç°å¡¢Ä¹Í§¹§Ê¸ÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
²ÖÊ´¾É¤Ë¤Ï¿©»ö¤Ë¤è¤ëÂÎ¼Á²þÁ±¤ò¡ª ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¶µ¤¨¤ë²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤È¥ì¥·¥Ô
²ÖÊ´¾É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ë
¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤Î¸ú²Ì¤È¤Ï¡©
²ÖÊ´¾É¤È¤Ï¿¢Êª¤Î²ÖÊ´¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¡¢¼êÀö¤¤¤äÀö´é¤Ê¤É¤Ç²È¤ÎÃæ¤Ë²ÖÊ´¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉºö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î»þµ¨¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤¬¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¡¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿²ÖÊ´¤òÀö¤¤Î®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²ÖÊ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡¤ß¤º¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢´ËÏÂ¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÓÂÞ¤Ê¤¬¤È¤â¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê ±¡Ä¹¡¦Ä¹Í§¹§Ê¸ÀèÀ¸¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤µ¤é¤ËÄ¹Í§ÀèÀ¸¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ëÆó¼¡Åª¤ÊÉÂµ¤¤âÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¡¤¬¤°¤º¤°¤º¤ÈµÍ¤Þ¤ë¤È¡¢É¡¤ÎÃæ¤ÇºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Áý¿£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢É¡É÷¼Ù¤äÉûÉ¡¹Ð±ê¡ÊÃßÇ¿¾É¡Ë¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç²ÖÊ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç´¤êµ¤¤Î¤¢¤ëÉ¡¿å¤äºÙ¶Ý¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Þ¤ÇÀö¤¤Î®¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æó¼¡Åª¤ÊÉÂµ¤¤âÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Àö¤¦¾ì½ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡ª
¡Ö¸ý¤¦¤¬¤¤¡×¤È¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤Î°ã¤¤
¡Ö¤¦¤¬¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¸ý¤¦¤¬¤¤¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¸ý¤¦¤¬¤¤¡×¤È¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìÀö¤¦¾ì½ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¸ý¤¦¤¬¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤È¸ý¤Î±ü¤Ç¤¢¤ëÃæ°öÆ¬¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤ÇÀö¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢É¡¹Ð¤È¾å°öÆ¬¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¤äºÙ¶Ý¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¾å°öÆ¬¤ËÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ÖÊ´¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤Ï¸ú²ÌÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¶á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯Âå¤ÎÊý¤¬²ÖÊ´¾É¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤ËÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¸·Ì©¤Ë¤¤¤¦¤ÈÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¾®³Ø2¡¢3Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤Ï¿å¤òÍÑ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ªÎ»¸å¤ÏÉ¡¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤·¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿å¤òÀª¤¤¤è¤¯¤¹¤¹¤ë¤È¡¢¿å¤¬¼ª¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤ÆÃæ¼ª±ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¼ÍÅª¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤Ç¯Îð¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤ò¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
À¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤¬¥³¥Ä¡ª
°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ëÀµ¤·¤¤¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤ÎÊýË¡
¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Í§ÀèÀ¸¤ËÀµ¤·¤¤¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤ä±öÊ¬Ç»ÅÙ¡¢¥Ü¥È¥ë¤ò²¡¤¹ÎÏ¤Ê¤É¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªÃæ¼ª±ê¤Î¤È¤¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î¡Û
¡¦É¡¤¦¤¬¤¤´ï¶ñ
¡Ö»ÔÈÎ¤ÎÉ¡¤¦¤¬¤¤´ï¶ñ¤ò»È¤¦¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤¬É¡¤ÎÃæ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀö¤¤Î®¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥È¥ë¤ÎÍÆÎÌ¤Ï¡¢200ml¤Ï¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¥Ü¥È¥ë¤Î²¡¤·¶ñ¹ç¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÒÉ¡¤Ë¤Ä¤1¡Á2²¡¤·ÄøÅÙ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ï¶ñ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¡¤ËÅö¤Æ¤ë¥Î¥º¥ë¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿´ï¶ñ¤ÏÀö¤Ã¤Æ´¥¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©´ïÍÑÀöºÞ¤ÇÀö¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¿ÍÈ©ÄøÅÙ¤Î¤ªÅò
¡ÖÉ¡¤Ø¤Î»É·ã¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢36¡Á37¡îÄøÅÙ¤Î¤ªÅò¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿åÆ»¿å¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤â¤·É¡¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿åÆ»¿å¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¦À¸ÍýÍÑ¿©±ö¿å¤ÎÁÇ¡¢¤Þ¤¿¤Ï±ö
¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤´ï¶ñ¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÍýÍÑ¿©±ö¿å¤ÎÁÇ¤«¡¢ÀºÀ½¤µ¤ì¤¿±ö¡Ê¿©±ö¡¢¿©Âî±ö¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1²ó»È¤¤ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥×¤ÎÀ¸ÍýÍÑ¿©±ö¿å¤ÎÁÇ¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡ÎÀ¸ÍýÍÑ¿©±ö¿å¤ÎÁÇ¤ò»È¤¦¾ì¹ç¡Ï
É¡¤¦¤¬¤¤´ï¶ñ¤Ë¡¢¿ÍÈ©ÄøÅÙ¤Î¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÀ¸ÍýÍÑ¿©±ö¿å¤ÎÁÇ¤òÆþ¤ì¡¢¤è¤¯´ï¶ñ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÍÏ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î±ö¤ò»È¤¦¾ì¹ç¡Ï
¿Í´Ö¤ÎÂÎ±Õ¤Î±öÊ¬Ç»ÅÙ¤ÏÌó0.9%¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸Ç»ÅÙ¤ÎÀ¸Íý¿©±ö¿å¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É¡¤Ø¤Î»É·ã¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥À¶·é¤ÊÍÆ´ï¤È¡¢¼ÑÊ¨¤·¤¿¤ªÅò¡Ê37¡Á40¡îÄøÅÙ¡Ë500ml¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤¹
2¡¥¿©±ö4.5g¡Ê¾®¤µ¤¸1ÇÕ¼å¡Ë¤ò¤ªÅò¤ËÍÏ¤«¤·¤Æº®¤¼¤Þ¤¹
3¡¥½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿À¸ÍýÍÑ¿©±ö¿å¤ò¡¢´ï¶ñ¤ËÃí¤®¤Þ¤¹
À¸Íý¿©±ö¿å¤Î¾Ü¤·¤¤ºî¤êÊý¤Ï¡¢Ä¹Í§ÀèÀ¸¤¬±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤¬¤È¤â¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ¡¤¦¤¬¤¤¤ÎÊýË¡¡Û
É¡¤¦¤¬¤¤´ï¶ñ¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¶¼ÂÁ©¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÉ¡¤ò¤«¤ó¤Ç¤«¤é¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¡¥ÊÒÊý¤ÎÉ¡¹Ð¤Ë´ï¶ñ¤Î¥Î¥º¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¡¤·Åö¤Æ¡¢¤¦¤¬¤¤¤¹¤ëÉ¡¤ò¤ä¤ä²¼¤Ë¸þ¤±¤ë¡£¸ý¤Ï·Ú¤¯³«¤±¤Æ¤ª¤¯
2¡¥¡Ö¤¨¡¼¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¥È¥ë¤ò²¡¤¹¡£ÊÒÂ¦¤ÎÉ¡¹Ð¤«¤é¤ªÅò¤¬Î®¤ì½Ð¤»¤ÐOK
3¡¥Æ±ÍÍ¤Ë¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ÎÉ¡¤â¤ª¤³¤Ê¤¦
4¡¥½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÊÒÉ¡¤º¤Ä¡¢¤ä¤µ¤·¤¯É¡¤ò¤«¤à
¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¸å¤ËÉ¡¤ò¤¹¤¹¤ë¤È¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤¹¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÚÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä¡Û
¡¦É¬¤ºÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤¹¤È¼ª¤ÈÉ¡¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¼ª´É¤¬ÊÄ¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÅò¤¬¼ª¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¼¤ò½Ð¤¹¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëÀ¼ÂÓ¤âÊÄ¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¸íÓë¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¥Ü¥È¥ë¤ò²¡¤¹ÎÏ¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ö¥Ü¥È¥ë¤òÀª¤¤¤è¤¯²¡¤·¤Æ¤ªÅò¤ò°ìµ¤¤ËÉ¡¤ØÆþ¤ì¤ë¤ÈÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¡¤¹ÎÏ¤¬¼å¤¹¤®¤ë¤ÈÆþ¤ì¤¿¤ªÅò¤¬Æ±¤¸É¡¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¡¢É¬¸«¡ª
½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Î¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×Q¡õA
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ëµ¿Ìä¤òQ&A·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Q.¡¡1Æü¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
A.¡¡³°½Ð¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¸å¤ä¡¢ÆþÍá»þ¡¢½¢¿²Á°¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡Ö¡È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¢¥¿¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÈ¯ºî¤ÏÄ«¤Î¿²µ¯¤¤ËÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìë¤Ë¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¢Âð¸å¤Ë1²ó¡¢ÆþÍá»þ¤ä½¢¿²Á°¤Ë1¡Á2²ó¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢Æ¬¤ò·¹¤±¤ë¤ÈÉ¡¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿å¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¶Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¹²¤¿¤À¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«¤Ï¡¢¾¯¤·¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤âÌë¤ÎÊý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
Q.¡¡¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤Ï¡¢1Æü²¿²ó¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¡¡1Æü2¡Á3²ó¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÐÌ³¤ÎÊý¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤ª¤³¤Ê¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È1Æü2²ó¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê²ó¿ô¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬¤Ò¤É¤¤Êý¤Ï¡¢ËèÆü¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¾É¾õ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤±¤É²ÖÊ´¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°å³ØÅª¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤«¤é¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤ä»õËá¤¤Î¤è¤¦¤ËÉ¬¤º¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌµÍý¤·¤Æ¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤¨¤Ð·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Q.¡¡¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤ò»î¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
A¡¡Å¬ÀÚ¤Ê±öÊ¬Ç»ÅÙ¤ä²¹ÅÙ¤ò¼é¤ê¡¢¥Ü¥È¥ë¤ò²¡¤¹ÎÏ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢É¬¤ºÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ö°ìÈÖ¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢¡ØÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ù¤Î¤ªÅò¤¬¼ª¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬¤º¡Ø¤¨¡¼¡Ù¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢É¡¤ÎÃæ¤Ë±ÕÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤Ï»Ä¤ê¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ä¥ó¤È¤·¤¿ÄË¤ß¤ò³Ð¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÍ¤Î´¶³Ð¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÊýË¡¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¼ª±ê¤Î¤È¤¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤³¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
Profile
ÃÓÂÞ¤Ê¤¬¤È¤â¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê ±¡Ä¹ / Ä¹Í§¹§Ê¸
¼ç¤ËÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÃÓÂÞ¤Ê¤¬¤È¤â¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤ò³«¶È¡£Âç³Ø¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅÅ»ÒÆâ»ë¶À¤äCT¡¢¥¨¥³¡¼¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¸¡ºº²èÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÍý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÆ¬ðôÉô³°²Ê³Ø²ñ¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÀìÌç°å¡¦ÊäÄ°´ïÁêÃÌ°å¡£
HP