¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥Ý¥¹¥ÈÏ¯´õ¸õÊä¤Î£³Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Ï£µ²ó£¹°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¸òÂå¡¡º£µ¨½éÀèÈ¯¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ì¤º
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ¡½³ÚÅ·¡Ê£´Æü¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÅÄÃæÀ²ÌéÅê¼ê¤¬º£µ¨½éÀèÈ¯¤·£µ²ó£¹£±µå¤òÅê¤²¤Æ£¹°ÂÂÇ£·»°¿¶¡¢£²¼ºÅÀ¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤éÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¶ì¤·¤¤Åêµå¡£¤½¤ì¤Ç¤â£³²ó¤Þ¤Ç¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤¬£´²ó¡¢ÀõÂ¼¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£¤³¤³¤Ç¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î½¡»³¡ÊÌÀÂç¡Ë¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡££µ²ó¤Ë¤Ï°¤Éô¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£±¼ºÅÀ¡££¶²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡È¥Ý¥¹¥ÈÏ¯´õ¡É¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë£³Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡£º£µ¨ºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£