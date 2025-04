¡Önight owl¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡ÖÌë¤Î¤Õ¤¯¤í¤¦¡×¤Ç¤¢¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤òÉ½¤¹¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

果たして、正解は?

正解は「夜型人間」「夜更かしする人」でした!

「night owl」は、フクロウ(owl)が夜行性で、夜になると活発に動くことに由来します。

逆に、朝早く活動する人のことは「early bird」と表現しますよ。

「My brother is a night owl, but I’m an early bird.」

(弟は夜型だけど、私は朝型なんだ。)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。