¡Önight owl¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡ÖÌë¤Î¤Õ¤¯¤í¤¦¡×¤Ç¤¢¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤òÉ½¤¹¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Önight owl¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¸«´·¤ì¤¿±ÑÃ±¸ì¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÌë·¿¿Í´Ö¡×¡ÖÌë¹¹¤«¤·¤¹¤ë¿Í¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Önight owl¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¯¥í¥¦¡Êowl¡Ë¤¬Ìë¹ÔÀ¤Ç¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È³èÈ¯¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢Ä«Áá¤¯³èÆ°¤¹¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¡Öearly bird¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖMy brother is a night owl, but I¡Çm an early bird.¡×
¡ÊÄï¤ÏÌë·¿¤À¤±¤É¡¢»ä¤ÏÄ«·¿¤Ê¤ó¤À¡£¡Ë
¡ÊÄï¤ÏÌë·¿¤À¤±¤É¡¢»ä¤ÏÄ«·¿¤Ê¤ó¤À¡£¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô