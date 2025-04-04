ÃÎ»ö¡ÖÀ¿¤ËÈó¹çÍýÅª¤Ê¹ÔÆ°¡×¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯É½¡íÁê¸ß´ØÀÇ¡í¸©Æâ´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶ÁÇÄ°®¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿Í¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¸©Æâ´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤ËÅØ¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¡£ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·24¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼«Æ°¼ÖÀÇ¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·§ËÜ¸©¡¦ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö
¡ÖÀ¿¤ËÈó¹çÍýÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¤¬¤¯Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©Æâ¤ÇºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢´ë¶È¤À¤È·üÇ°¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ñ²È´Ö¤Î´ØÀÇ¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ËÎÏ¶¯¤¤ÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¸©Æâ¤«¤éÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿ÇÀÎÓ¿å»ºÊª¤ÎÁí³Û¤ÏÌó122²¯±ß¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÏÌó20²¯±ß¤ÈÁ´ÂÎ¤Î16¡ó¤Û¤É¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ïº£¸å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸©Æâ´ë¶È¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤ËÅØ¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£