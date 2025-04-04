¥Õ¥¸ÌäÂêÅö»ö¼Ô¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¡¢A¤µ¤ó¤ØÄ¾ÀÜ¼Õºá¤Î°Õ»×¡¡Âè»°°ÑÊó¹ð½ñ¤Î»ØÅ¦¤¬¡ÖÂç¤¤Êµ¤¤Å¤¡×¤Ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡ËÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹¤¬4Æü¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Èï³²¼Ô½÷ÀA¤µ¤ó¤Ø¡ÖÄ¾ÀÜ¼Õºá¡×¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ¬¤òÊú¤¨¤ë»Ñ¤â¡ÄÃæµïÀµ¹ÌäÂê¤Ç¼Õºá¤·¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹
¡¡»ö°ÆÈ¯À¸»þ¤È¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÂ¿»á¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀìÌ³¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¤¢¤¿¤ê¡¢3·î31Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¼ÂÌ¾¤Çµ¤µ¤ì¡¢ÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÂ¿»á¤ÏÂ¨Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Î¸øÉ½¤ò¼õ¤±¡¢Ãæµï»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¿Ùõ¤Ë¤½¤·¤Æ¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿½÷À¤Ë¤Ï¡¢´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼è°úÀè¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¤Î¿ÊÂà¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ëÏÀ¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¼ÒÄ¹¤Î¼Ç¤¤Ç¡¢¼èÄùÌò¤«¤é¤âÂà¤¯¡£µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î·ë²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¥«¥ó¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æ¨¤²¤¿¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÂ¿»á¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈÈà½÷¤ÎÉÂ¾õ¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Æ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Èó¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Êµ¤¤Å¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò»ä¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¡¢¤À¤«¤éÈà½÷¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡£¼¤á¤¿¤«¤é¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤ÏÁ´Á³»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£
¡¡Ä¾ÀÜ¼Õºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÂ¿»á¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÌÀ¤·¡¢A¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿ÅÙ¤â¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ¬¤òÊú¤¨¤ë»Ñ¤â¡ÄÃæµïÀµ¹ÌäÂê¤Ç¼Õºá¤·¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹
¡¡»ö°ÆÈ¯À¸»þ¤È¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÂ¿»á¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀìÌ³¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¤¢¤¿¤ê¡¢3·î31Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¼ÂÌ¾¤Çµ¤µ¤ì¡¢ÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÂ¿»á¤ÏÂ¨Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Î¸øÉ½¤ò¼õ¤±¡¢Ãæµï»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¿Ùõ¤Ë¤½¤·¤Æ¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿½÷À¤Ë¤Ï¡¢´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼è°úÀè¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¤Î¿ÊÂà¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æ¨¤²¤¿¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÂ¿»á¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈÈà½÷¤ÎÉÂ¾õ¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Æ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Èó¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Êµ¤¤Å¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò»ä¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¡¢¤À¤«¤éÈà½÷¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡£¼¤á¤¿¤«¤é¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤ÏÁ´Á³»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£
¡¡Ä¾ÀÜ¼Õºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÂ¿»á¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÌÀ¤·¡¢A¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿ÅÙ¤â¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¿¡£