¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡×ÂçÊª²Î¼ê¤¬¥«¥¸¥Î¤Ç£²£°£°£°±ß¢ª£±£µ£°£°Ëü¤Î¾×·â¥Þ¥Í¡¼ÅÁÀâ¡Ö¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡×¤«¤é¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×ÅÐ¾ì¤Ç¥ß¥é¥¯¥ë£÷
¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¤¬£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈþÀî·û°ì¤È¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢ÈþÀî¤È¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Î¥Þ¥Í¡¼ÅÁÀâ¤ËÏÃ¤¬µÚ¤ó¤À¡£¥Õ¥ê¥Ã¥×¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ÈþÀî¤Ï¡Ö¥«¥¸¥Î¤Ç£³£°£°£°±ß¤«¤é»Ï¤á¤Æ£±£µ£°£°Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¡×¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤Ï£²£°£°£°±ß¤Ê¤Î¡×¤ÈÄûÀµ¤·¡¢Åö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÀî¤Ï¡Ö¡Ê¥«¥¸¥Î¤Ç¡Ë¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¤âÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¤Î»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ª¶âÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤½¤â¤½¤âÂçÂ»¤³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë£²£°£°£°±ß¤¢¤²¤ë¤ï¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È²¸¿Í¤¬½Ð¸½¡£¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¶â¤Ç¡Ö¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÀÎ¡¢¥Á¥ó¥Á¥í¥ê¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤½¤ì¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¦£±²ó¤ä¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¡££´£°ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¾ì½ê¤ò°Ü¤Ã¤Æ¡Ë¥Ð¥«¥é¤Ç£±£µ£°£°Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤Ï¡Ö£²£°£°£°±ß¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÈþÀî¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤È¤Ê¤ê¡Ö¤¢¤²¤¿¤ï¤è¡¢¾¡¤Ã¤¿¤«¤é£±£°Ëü¤¯¤é¤¤¡×¤È²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£