»³¸ý¸©Æâ½é¤Î²°º¬ÉÕ¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â¡¡Áí»ö¶ÈÈñ18²¯7000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¡¡±§Éô»Ô¤Î²¸ÅÄ¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¤¬´°À®
»³¸ý¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î²°º¬ÉÕ¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¤È¸òÎ®¤ÎµòÅÀ»ÜÀß¤¬±§Éô»Ô¤Ë´°À®¤·¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¤«¤é°ìÈÌÍøÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
±§Éô»Ô¤Î²¸ÅÄ¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¤ÏÁí»ö¶ÈÈñ18²¯7000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¤«¤±¡¢2023Ç¯8·î¤«¤é¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîµå¾ì¤ÈÂ¿ÌÜÅª¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó8¤Ä¤Î»ÜÀß¤¬¤¹¤Ù¤Æ´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³ØÀ¸¤ä¹âÀìÀ¸¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ»Ô·¿¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤ë3¡ß3¤Î¥³ー¥È¤ä¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡¢BMX¤Î¹¾ì¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸òÎ®»ÜÀß¤â·úÀß¤µ¤ì¡¢Ê¸²½³èÆ°¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ëÂ¿ÌÜÅª¥ëー¥à¤Î¤Û¤«¡¢¼øÆý¼¼¤ä¹¹°á¼¼¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±§Éô»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý¡¡ÌÀÆÁµÁÏÂ²ÝÄ¹¡Ë¡Ö±§Éô»Ô¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤È¸òÎ®¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢²¸ÅÄ¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¡×
²¸ÅÄ¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç6Æü¤Ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢7Æü¤«¤é°ìÈÌ¤ÎÍøÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£