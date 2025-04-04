£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Þ¥Ä¥ÀËÉÉÜ¹©¾ì¤Ç¤ÏÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤Ë·È¤ï¤ëµ»Ç½·Ï¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÇÛÂ°¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤È¤·¥Þ¥Ä¥ÀËÉÉÜ¹©¾ì¤Ë¤Ï109¿Í¤Îµ»Ç½·Ï¼Ò°÷¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»³¸ý¸©Æâ½Ð¿È¼Ô¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á66¿Í¤Ç¤¹¡£

¡Ê·è°ÕÉ½ÌÀ¡¡¾¾¸¶¾Ï¸ã¤µ¤ó¡ÊËÉÉÜ»Ô½Ð¿È¡Ë¡Ë¡Ö¥Þ¥Ä¥À¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤È¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ä´üÂÔ¤ÎÂç¤­¤µ¤ËÇØ¶Ú¤¬¿­¤Ó¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Î°ÕÍß¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×

¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤·¤¿¼Ö¤Î¤ª¤è¤½3³ä¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

3Æü¤ËÈ¯Æ°¤·¤¿¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂÐ±þ¥Áー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡Ê¾¾ÅÄµÁÇî¹©¾ìÄ¹¡Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò²æ¡¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÊÑ³×¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤ò½¾¶È°÷1¿Í1¿Í¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¶òÄ¾¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¡£¡×

¡ÊÀÐ¶¶²Ú¿¥Î¤¤µ¤ó¡ÊÇë»Ô½Ð¿È¡Ë¡Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×

¿·Æþ¼Ò°÷¤Ï4Æü¤«¤é¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢6·î2Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¦¾ì¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£