¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¸¶¤¬2»î¹çÏ¢Â³KO¡Ä4²óÅÓÃæ6¼ºÅÀ¡¡³«ËëÀï¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸²Ì¤¿¤»¤ºº£µ¨½é¾¡Íø¤ªÍÂ¤±
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¨¡¼¥¹Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤ÎKO¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë¤ËÀèÈ¯¡£4²ó¤Ë°ìµó6ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢3²ó1/3¤Ç¤ÎÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó7¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿3·î28Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î³«ËëÀï¤«¤éÃæ6Æü¡£½øÈ×¤³¤½¥¨¡¼¥¹Í¸¶¤ÏÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£½é²ó¤Ë»³Àî¤Î¼ººö¡¢2²ó¤Ë¤ÏÅÏÉô¤Ëº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È3²ó¤Ï¡¢¤ï¤º¤«5µå¤Ç¤³¤ÎÆü½é¤Î»°¼ÔËÞÂà¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢4²ó¤ËÆþ¤ë¤ÈÀ©µå¤¬Íð¤ì¤ë¡£0¡½0¤ÎÀèÆ¬¤Ç¥Í¥Ó¥ó¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£ÌîÂ¼¤Ë±¦±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É°ìµó6ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â1»àÆóÎÝ¤ÇÀ¾Àî¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ìÌµÇ°¤Î3²ó1/3¤Ç¹ßÈÄ¡£³«ËëÀï¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§Í¸¶¡¡Ã»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹çÅ¸³«¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£