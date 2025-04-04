¡ÚÀ¾Éð¡Û°ìµó6ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¡¡¸»ÅÄÁÔÎ¼º£µ¨½é¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÇÀèÈ¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿¤òKO
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-À¾Éð¡Ê4Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë
À¾Éð¤¬ÂÇ¼Ô°ì½ä¤Î¹¶·â¤Ç6ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤¬¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¡¢Â³¤¯¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¡¢5ÈÖ¡¦ÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤¬¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ÇËþÎÝ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç6ÈÖ¡¦ÌîÂ¼Âç¼ùÁª¼ê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤Î5µåÌÜ¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥é¥¤¥È¤ØÀèÀ©¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2ÎÝ3ÎÝ¤Ç³°ºê½¤ÂÁÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀÄÉ²Ã¡¢¤½¤Î¸å1ÎÝ2ÎÝ¤È¤Ê¤ê9ÈÖ¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤¬º£µ¨½é°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Ä¤È1ÈÖ¡¦Ä¹Ã«Àî¿®ºÈÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¥é¥ó¥Ê¡¼2¿Í¤¬¤«¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯À¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤ÓÍ¸¶Åê¼ê¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¹ß¤í¤¹¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·3¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¾Éð¤Ï¤³¤Î²óÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç6ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£