¤³¤ÎÀÖ¤¤ÅÀ¤«¤é»×¤ï¤ÌÈ¯¸«¤¬¡¡¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿½é´ü¤Î¶ä²Ï¡ÖJADES-GS-z13-1¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤íºÂ¡ÊÏ§ºÂ¡Ë¡×¤Î¤´¤¯¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤òÂª¤¨¤¿²èÁü¡£Éý¤ÏËþ·î¤Î»ëÄ¾·Â¤Î170Ê¬¤Î1°Ê²¼¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê»ëÌî¤Ï0.17¡ß0.17Ê¬³Ñ¡Ë¡£Ãæ±û¤Ë¸«¤¨¤ëÀÖ¤¤ÅÀ¤Ï¡ÖJADES-GS-z13-1¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶ä²Ï¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤«¤éÌó3²¯3000ËüÇ¯¸å¡¢º£¤«¤é135²¯Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î½é´ü±§Ãè¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²èÁü¤Ï¡Ö¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊJames Webb Space Telescope: JWST¡Ë¡×¤Î¡Ö¶áÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¡ÊNIRCam¡Ë¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤Ï¼ç¤ËÀÖ³°Àþ¤ÎÇÈÄ¹¤Ç´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Î¿§¤Ï¼èÆÀ»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë±þ¤¸¤ÆÃå¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥é¥¤¥Þ¥ó¦Áµ±Àþ¸¡½Ð¡É¤Î¾×·â
JADES-GS-z13-1¤Ï¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤òÍÑ¤¤¤¿½é´ü¤Î¶ä²Ï¤Î´ÑÂ¬¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJADES¡ÊJWST Advanced Deep Extragalactic Survey¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¶ä²Ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎSTScI¡á±§ÃèË¾±ó¶À²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±óÊý¤ÎÅ·ÂÎ¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ò¼¨¤¹¡ÖÀÖÊýÊÐ°Ü¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÃÍ¤ÏNIRCam¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤Ïz¡á12.9¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤ÎJoris Witstok¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤Î¡Ö¶áÀÖ³°ÀþÊ¬¸÷´ï¡ÊNIRSpec¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤ÆJADES-GS-z13-1¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¡ÊÅÅ¼§ÇÈ¤ÎÇÈÄ¹¤´¤È¤Î¶¯¤µ¤ÎÊ¬ÉÛ¡Ë¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢z¡á13.0¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤«¤é3²¯3000ËüÇ¯¸å¡Ë¤È¤¤¤¦ÃÍ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡ÄÅ·ÂÎ¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤ËÀ¸¤¸¤¿±§Ãè¤ÎËÄÄ¥¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦ÇÈÄ¹¤Î¤º¤ì¡á±§ÃèÏÀÅªÀÖÊýÊÐ°Ü¤òÍøÍÑ¤·¤¿µ÷Î¥¤Î»ØÉ¸¡£¡Öz¡×¤ÇÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¶ä²Ï¤Î¤è¤¦¤Ë±óÊý¤ÎÅ·ÂÎ¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ò¼¨¤¹»þ¤Ë¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏNIRSpec¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤È¯¸«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿åÁÇ¸¶»Ò¤«¤éÊü¼Í¤µ¤ì¤ëµ±Àþ¡Ê¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤Ç¿Ë¾õ¤ËÆÍ½Ð¤¹¤ëÆÃÄê¤ÎÇÈÄ¹¤ÎÅÅ¼§ÇÈ¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥¤¥Þ¥ó¦Áµ±Àþ¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤¬Èó¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¥ê¥¾¥ÊÂç³Ø¤ÎKevin Hainline¤µ¤ó¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î±§Ãè¿Ê²½¤ÎÍý²ò¤Ë¤â¤È¤Å¤±¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ä²Ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤ÎÍ½ÁÛ³°¤ÊÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨2¡Ä¥é¥¤¥Þ¥ó¦Áµ±Àþ¤Ï»ç³°Àþ¡ÊÇÈÄ¹121.6nm¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢±§ÃèÏÀÅªÀÖÊýÊÐ°Ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢JADES-GS-z13-1¤Î¤è¤¦¤Ê±óÊý¤ÎÅ·ÂÎ¤«¤éÊü¼Í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬ÃÏµå¤ØÆÏ¤¯º¢¤Ë¤Ï²Ä»ë¸÷Àþ¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÀÖ³°Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Î±§Ãè¤Ï¤Þ¤À²¹ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¼ç¤Ê¸µÁÇ¤À¤Ã¤¿¿åÁÇ¤ä¥Ø¥ê¥¦¥à¤ÏÅÅÎ¥¤·¤Æ¸¶»Ò³Ë¤ÈÅÅ»Ò¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤«¤éÌó38ËüÇ¯¸å¤Ë¤Ï±§Ãè¤Î²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¸¶»Ò³Ë¤ÈÅÅ»Ò¤Ï·ë¹ç¤·¤Æ¿åÁÇ¸¶»Ò¡ÊÃæÀ¿åÁÇ¸¶»Ò¡Ë¤È¥Ø¥ê¥¦¥à¸¶»Ò¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö±§Ãè¤ÎÀ²¤ì¾å¤¬¤ê¡×¤ä¡ÖºÆ·ë¹ç´ü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
¤ä¤¬¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¿åÁÇ¥¬¥¹¤«¤éºÇ½é¤ÎÀ¤Âå¤ÎÀ±¡Ê½éÂåÀ±¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À±¤«¤éÊü¼Í¤µ¤ì¤¿»ç³°Àþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÀ¿åÁÇ¤¬ºÆ¤ÓÅÅÎ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡Ö±§Ãè¤ÎºÆÅÅÎ¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤«¤é¿ô¤¨¤Æ2²¯¡Á4²¯Ç¯¸å¡Ê½éÂåÀ±¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿º¢¡Ë¤«¤é10²¯Ç¯¸åº¢¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï´°Î»¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£°Ê¾å¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÍý²ò¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´ÊÃ±¤ÊÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£
JADES-GS-z13-1¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¤Þ¤ÀºÆÅÅÎ¥¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶ä²Ï¤ÏÃæÀ¿åÁÇ¥¬¥¹¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÎÌ¤ÎÃæÀ¿åÁÇ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿§ÉÕ¤¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë»ç³°Àþ¤ò¤µ¤¨¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê¿ô¤Î¹±À±¤¬ÃÂÀ¸¤·¤ÆÃæÀ¿åÁÇ¤òÅÅÎ¥¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Þ¥ó¦Áµ±Àþ¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅ¼§ÇÈ¤Ï¶ä²Ï¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÎRoberto Maiolino¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼þ°Ï¤ÎÃæÀ¿åÁÇ¤ÎÌ¸¤¬´°Á´¤ËÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥é¥¤¥Þ¥ó¦Áµ±Àþ¤ÎÌÀÎÆ¤ÊÃû¸õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢½é´ü¶ä²Ï¤Î·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Þ¥ó¦Áµ±Àþ¤Îµ¯¸»¤Ï¤Þ¤ÀÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½éÂåÀ±¤«¤é¤Î¸÷¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Witstok¤µ¤ó¤Ï¡¢¸å¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¹±À±¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¼ÁÎÌ¤Ç¡¢¹â²¹¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤¹±À±¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆJADES-GS-z13-1¤Î¼þ°Ï¤ËÅÅÎ¥¿åÁÇ¤ÎË¢¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Î²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¡¢±§ÃèºÇ½é´ü¤ÎÄ¶Âç¼ÁÎÌ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿³èÆ°¶ä²Ï³Ë¡Ê¶¯¤¤ÅÅ¼§ÇÈ¤òÊü¼Í¤¹¤ë¶ä²ÏÃæ¿´Éô¤Î¶¹¤¤ÎÎ°è¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏJADES-GS-z13-1¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë´ÑÂ¬¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ä²Ï¤ÎÀ¼Á¤ä¥é¥¤¥Þ¥ó¦Áµ±Àþ¤Îµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½éÂåÀ±¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤JADES-GS-z13-1¡¢¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤Ë¤è¤ëº£¸å¤Î´ÑÂ¬¤ä¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô