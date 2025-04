<SATANIC CARNIVAL 2025>が6月14日および15日の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11にて開催される。このたび出演バンドが最終発表となった。発表されたのは、FACTだ。FACTの<SATANIC CARNIVAL>出演は2015年以来。今後解散までの間に開催される自主公演およびツアーを除いて、フェス出演は<SATANIC CARNIVAL '25>のみとなるとのこと。なお、これにてオープニングアクトを含め2日間計43組が出揃ったかたちだ。

■<SATANIC CARNIVAL 2025>



6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール6月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール▼6月14日(土)出演者04 Limited Sazabys10-FEETThe BONEZcoldrainザ・クロマニヨンズENTHハルカミライHERO COMPLEX花冷え。HAWAIIAN6Ken YokoyamaMAN WITH A MISSIONMakiOVER ARM THROWサバシスターSHADOWSSHANKSPARK!!SOUND!!SHOW!!STOMPIN' BIRDTOTALFAT四星球[O.A.]トップシークレットマン▼6月15日(日)出演者Age FactoryバックドロップシンデレラCrystal LakeDizzy SunfistFACTFear, and Loathing in Las VegasFOMARETHE FOREVER YOUNGG-FREAK FACTORYキュウソネコカミHEY-SMITHHIKAGEマキシマム ザ ホルモンNOISEMAKERRIZEROTTENGRAFFTYSee You SmileSuspended 4thView From The Soyuzw.o.d.ヤバイTシャツ屋さん【オフィシャル最終先行】受付期間:4/4(金)19:00〜4/7(月)23:59http://satanic.jp