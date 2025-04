神野友亜(Vo)のソロプロジェクトSARD UNDERGROUNDから、二つの新たな挑戦が発表となった。ひとつは、初めてのキャスターだ。NHK BS / NHK BSP4K番組『歌える!青春のベストソング』にてエンターテインメントニュースのコーナーを担当する。先ごろ、初収録に参加した神野は、「すごく緊張した」という感想を残しつつも、レジェンドアーティストたちのニュースを爽やかな笑顔とともにしっかり届けた。番組スタッフからも及第点到達のお墨付きをもらい、ほっと一息。次回収録に向けて、早くも自身の課題を振り返る真面目ぶりを見せたとのことだ。

■全国ツアー<SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025>



▼ライブハウスツアー6月21日(土) 香川・festhalle6月29日(日) 宮城・仙台Rensa7月05日(土) 愛知・DIAMOND HALL7月12日(土) 福岡・DRUM LOGOS7月20日(日) 北海道・札幌 PENNY LANE24▼ホールツアー【大阪公演】8月30日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day8月31日(日) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール※day2▶︎オリジナル楽曲 only day【東京公演】9月09日(火) 東京国際フォーラム ホールC※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day9月10日(水) 東京国際フォーラム ホールC※day2▶︎オリジナル楽曲 only day