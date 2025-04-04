¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡¢¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ÇÅí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÖRose peche¡Ê¥í¥¼ ¥Ú¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤òÈÎÇä
¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ï¡¢¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ6·î1Æü¡Á8·î31Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Åí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÖRose peche¡Ê¥í¥¼ ¥Ú¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Åí¤¬½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Åí¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ä¥¿¥ë¥È¡¢¥à¡¼¥¹¡¢¥Þ¥«¥í¥ó¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ËÅí¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Åí¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ä¿©´¶¡¢¹á¤ê¤Ê¤ÉÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯Ìû¤·¤á¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥Á¡¦¥á¥ë¥Ð¡×¤Ï¡¢Åí¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î¥½¡¼¥¹¤Çºî¤é¤ì¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¡¢Åí¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤Ë¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢Åí¤Î¥¸¥ã¥à¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢ÁêÀÈ´·²¤Î°É¿Î¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤ä¡¢Åí¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î¥µ¥é¥À¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤Ê¤É¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÂ·¤¨¤é¤ì¤¿¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎRose peche¡Ê¥í¥¼ ¥Ú¥Ã¥·¥å¡Ë³µÍ×¡Ï
¾¦ÉÊÌ¾¡§Rose peche¡Ê¥í¥¼ ¥Ú¥Ã¥·¥å¡Ë
²Á³Ê¡§6500±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤ò´Þ¤à¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§14:00¡Á17:00 ¢¨120Ê¬À©¡¿Á°Æü12»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¬¡¼¥Ç¥ó¥é¥¦¥ó¥¸
¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡áhttps://www.rihga.co.jp/tokyo