¡Ö¤¨¤Ã¡©¥Û¥ó¥â¥Î¡©¡×¾®·ª½Ü¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö¥ª¥Õ¤¬²á¤®¤ó¤«?!¡×¡Ö»×¤ï¤º¡ª2ÅÙ¸«¡×¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎSNS¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦SUPER BEAVER¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤Î¾®·ª½Ü(42)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï³ä¤È¾®·ª¤Î½Ü¤Á¤ã¤ó¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æó¿Í¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ß¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¾®·ª¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±Á°È±¤ò¾å¤²¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Í¥¤·¤²¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡©¥Û¥ó¥â¥Î¡©¤¹¤´¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¾®·ª¤Î½Ü¤Á¤ã¤ó(¾Ð)¥ª¥Õ¤¬²á¤®¤ó¤«?!(¾Ð)¤½¤æ¤È¤³¡¢¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¤è¤Í¡Á¡×¡ÖËÜÊª¤Î¾®·ª¤Î½Ü¤Á¤ã¤ó¡©¡ª°ã¤¦µ¤¤â¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¾®·ª½Ü¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤°ÌºÕ¤±¤¿É½¾ð¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®·ª¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é¼«¿È¤Î½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦±Ç²èÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£