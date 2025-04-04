ÀÐÀî¸©Æâ¤Î¿ÌºÒ¡¦¹ë±«´ØÏ¢¤Î¸øÈñ²òÂÎ57.3%¤¬´°Î» Ç½ÅÐÃÏ°è¤Ç¿ÊÄ½¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤âÌÜÉ¸¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Çº£½©´°Î»¤Ø
2024Ç¯¤Î¿ÌºÒ¤È¹ë±«¤ËÈ¼¤¤¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Î³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬¿Ê¤á¤ë½»Âð¤Ê¤É¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÂÎ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤ª¤è¤½3Ëü9000Åï¤Î¤¦¤Á¡¢3·î¤Þ¤Ç¤ËÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ëºî¶È¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿ÌºÒ¤È¹ë±«´ØÏ¢¤Ç¸øÈñ²òÂÎ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë·úÊª¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ3Ëü9235Åï¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î57.3%¤Ë¤¢¤¿¤ë2Ëü2485Åï¤Î²òÂÎ¤¬3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2024Ç¯9·î¤Î¹ë±«Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢²òÂÎ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿·úÊª¤Ï335Åï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á´°Î»¤·¤¿¤Î¤Ï2Åï¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç½ÅÐ¤Î6¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ç²òÂÎ¤ò¸«¹þ¤à·úÊª¤Î²òÂÎ´°Î»Î¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï·ê¿åÄ®¤Ç73.3%¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë°ìÊý¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¤Î¤Ï¼·Èø»Ô¤Ç39.4%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï2025Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤ò½ª¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í·×²è¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Çºî¶È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£