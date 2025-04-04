ÃæµïÀµ¹¤ÎŽ¢¿§¡¹¤¿¤¹¤«¤Ã¤¿¤èŽ£¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÄŽ¢½÷À¥¢¥Ê¤ÎÂà¼Ò¥é¥Ã¥·¥åŽ£¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îº¬¿¼¤µ
¢£¡ÖÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤¬¾×·âÅª²á¤®¤¿¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÁíÌ³¾Ê¤ËÇ§²Ä¸¢¤ò¼«¼çÊÖÇ¼¤·¤Æ¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹¤ÎÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Êó¹ð½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÆÉ¤à¸Â¤ê¡¢»ä¤Ë¤Ï¤½¤¦»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Û¤É3·î31Æü¸á¸å4»þ¤«¤é²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊÃÝÆâÏ¯°Ñ°÷Ä¹¡¢°Ê²¼Âè»°¼Ô°Ñ¡Ë¤ÎÊó¹ðÆâÍÆ¤Ï¾×·âÅª¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤¬¿¼¤¯¥Õ¥¸ÆâÉô¤ËÁã¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂº¬¤Î¿¼¹ï¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ê4·î1ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÃ´Åö¤ÎµÈß·ÎÝ»á¤¬¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊó¹ð½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡ÊÃæÎ¬¡Ë²ñ¸«¤¬Á°²ó¤è¤ê¹Ó¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤¬¾×·âÅª²á¤®¤¿¤¿¤á¡£À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤¬µìÂÎÀ©¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤â¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
400ÀÊ°Ê¾å¤Î°Ø»Ò¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢µ¼Ô¤Î¿ô¤ÏÌóÈ¾Ê¬¡£ÃÝÆâÊÛ¸î»Î¤¬Êó¹ð½ñ¤Î³µÍ×¤ò¤«¤Ê¤ê¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼ÁÌä»þ´Ö¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÔµ¬Â§È¯¸À¤ò½ü¤±¤ÐÀÅ¤«¤Ê²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¼Ô¤¿¤Á¤âÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¶Ã¤¡¢²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¢£Ãæµï¤È½÷À¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï3Ç¯¤Û¤ÉÁ°
Âè»°¼Ô°Ñ¤ÏÃæµïÀµ¹¤È½÷À¤È¤ÎÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¿¿Áê¤È¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤ÎÌäÂê¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¸¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¡£
Ìó2¥«·î¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÝÆâÊÛ¸î»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤¬¡¢222¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¤·¤ÆÌó400¥Ú¡¼¥¸¡Êµ¼Ô¤¿¤Á¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¸ø³«ÈÇ¡Ë¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤¾¡ÖÄ´ººÊóÆ»¡×¤È¤¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¸«»ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæµï¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼A¤µ¤ó¡Ê½µ´©Ê¸½Õ¤Ê¤É¤Ç¤Ï·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë¤À¤ÈÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæµï¤ÈA¤µ¤ó¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤ÏÅö»þ¡¢ÊÔÀ®¶ÉÊÔÀ®ÀïÎ¬¥»¥ó¥¿¡¼ÊÔÀ®ÉôÄ¹¤ÎB»á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯11·îº¢¡¢B»á¤Ï³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¦Á¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤³¤ÇB»á¤Î¾Ò²ð¤ÇA¤µ¤ó¤ÏÃæµï¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ñ°Ê¹ß¡¢BBQ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¹ç·×4²ó¡¢B»á¤ÏA¤µ¤ó¤ÈÆ±ÀÊ¤·¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤ò¿©»ö²ñ¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Î¸Å´õ¤Î½Ë¤¤¤Î²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÃËÆ±»Î¤¸¤ã¤Ä¤Þ¤é¤ó¤Í¡£½÷À¤¤¤ë¤«¤Ê¤Í¡×
2023Ç¯5·î28Æü¡¢Ãæµï¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÇB»á¤ËÏ¢Íí¤·¡¢BBQ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦Í¶¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Ãæµï¤Ï¡¢¡ÖÃËÆ±»Î¤¸¤ã¤Ä¤Þ¤é¤ó¤Í¡£½÷À¤¤¤ë¤«¤Ê¤Í¡£°ìÈÌ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Í¡£¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¸¥¢¥ÊÃ¯¤«Íè¤ì¤ë¤«¤Ê¤¡¡×¤È¡¢½÷À¥¢¥Ê¤Î¼êÇÛ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
B»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÖ¿®¤Ç¡¢¡Ö¡ü¡ü¡ü¡ü¡Ê½÷ÀA¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¡Ë¤ËÀ¼¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ãæµï¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¾ì¤ÏÃæµï¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¡£A¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤Î²ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È2Ì¾¡¢TBSÃËÀ¼Ò°÷2Ì¾¡¢B»á¤È½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼T»á¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤¬¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ãæµï¤¬¡Ö¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢B»á¤ÈA¤µ¤ó¤Î2¿Í¤¬»²²Ã¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ãæµï¤Îµá¤á¤Ë¤è¤ê¡¢A¤µ¤ó¤ÏÏ¢ÍíÀè¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆBBQ¤Î¸å¤Î6·î2Æü12»þ11Ê¬¡¢Ãæµï¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÇA¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Öº£ÈÕ¡¢¤´ÈÓ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁ÷¤ê¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃæµï¤È¤Ï»Å»ö¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃÃÊ°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤½¤ÎÈÕ¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢19»þ¤ËÏ»ËÜÌÚ¤Ç»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊÖ¿®¤·¤¿¡×
Ãæµï¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¼¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤¬Ãæµï¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂç±«¤ÇÆñ¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÃÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤½¤Î¸åÃæµï¤Ï¡¢¡Ö±«¤Î¤»¤¤¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»õÀÚ¤ì¤ï¤ë¤¯¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°û¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë2¿Í¤À¤±¤À¤È¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¡×¤ÈÏ¢Íí¡£·ë¶É¡¢2¿Í¤À¤±¤ÇBBQ¤ò¤ä¤Ã¤¿Ãæµï¤Î½êÍ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¾¯¤··ù¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤¬¡¢Æ±°Õ¤·¤¿¡£
¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤ÆA¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÂÎ¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
Âè»°¼Ô°Ñ¤ÏÃæµï¤ÈA¤µ¤ó¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÁÐÊý¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¼¨ÃÌ·ÀÌó¤Ë¤ª¤±¤ë¼éÈëµÁÌ³¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ù¾ã¤Ê¤¯¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤¿¡×¡£A¤µ¤ó¤Ï¼éÈëµÁÌ³¤ÎÁ´ÌÌ²ò½ü¤Ë±þ¤¸¤ë»Ý²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢Ãæµï¤Ï¡¢¡Ö¼éÈëµÁÌ³¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¤·¡×¡¢A¤µ¤ó¤Î¼éÈëµÁÌ³¤ò²ò½ü¤·¤Ê¤¤»Ý¤ò²óÅú¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î¿Í¸¢µÚ¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤·¡¢¡Ö½÷ÀA¤«¤éÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿ÈÏ°Ï¤ÇÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë»ö¼Â¤òµºÜ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2023Ç¯6·î2Æü¤ÎÌë¡¢¡Ö½÷ÀA¤¬Ãæµï»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀË½ÎÏ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡¢ÂçÂ¿Î¼ÀìÌ³¡ÊÆ±¡Ë¤é¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÃË½÷´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ÈÂ¨ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯Ç§¼±¡¦É¾²Á¤ò¸í¤ê¡¢Ãæµï¤ÎÈÖÁÈ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÆó¼¡²Ã³²¹Ô°Ù¤Ç¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÂÎ¤ò¤Ê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ¤Î»ëÅÀ¤ËË³¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤òÃæµï¤Ë¡È¾åÇ¼¡É¤·¤¿B»á¤¬»ö·ï¸å¡¢Ãæµï¤«¤éA¤µ¤ó¤ò²û½À¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤Þ¤ì¡¢Éô²¼¤ËÌ¿¤¸¤Æ¸«Éñ¶â100Ëü±ß¤ò¡¢PTSD¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëA¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤µ¤»¤ë¡ÊA¤µ¤ó¤Ï¼õÎÎ¤òµñÈÝ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥á¡¼¥ë¤â¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÉü¸µ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£½÷À¤¬Âà¿¦¤·¤¿¸å¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤°ì¸À
A¤µ¤ó¤«¤éÃæµï¤ËÆâÍÆ¾ÚÌÀÍ¹ÊØ¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢B»á¤Ï¥Õ¥¸¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
A¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤³¤Ë»ä¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤Æ2024Ç¯8·î¤Ë¥Õ¥¸¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤È¡¢Ãæµï¤ÏB»á¤Ë¡Ö¤Ò¤ÈÃÊÍî¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¤«¤Ê¡£¿§¡¹¤¿¤¹¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÁ÷¤ê¡¢B»á¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¡¢²¿¤«¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ°¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼Ò°÷¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¡¦ÍÆ»Ñ¤Ê¤É¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¼è°úÀè¤È¤Î²ñ¹ç¤Ë¸Æ¤Ö¤³¤È¤ä¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÈ¼¤¦°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤¬Â¸ºß¡£Á´¼ÒÅª¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈï³²¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢B»á¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Î°û¤ß²ñ¤Ë½÷À¼Ò°÷¤ò¸Æ¤Ó¡¢Èà½÷¤À¤±¤ò»Ä¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î½Ð±é¼Ô¤ÏÆÍÁ³¡¢Èà½÷¤ÎÁ°¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¡¢BS¥Õ¥¸¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼È¿Ä®Íý»á¤Ï¡¢¸åÇÚ½÷À¼Ò°÷2¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ê¸½Õ¤¬Êó¤¸¤ë¤È¡¢´´Éô¤¿¤Á¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤ò°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¸ý»ß¤á¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤·¤¿È¿Ä®»á¤Ï¼èÄùÌò¤Þ¤Ç¾º¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¼Ò°÷¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¸¢°Õ¼±¤ÎÄã¤¤¼Ò¤Ç¤Ï¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤·¤¿¿Í´Ö¤¬°Î¤¯¤Ê¤ë¤ª¤«¤·¤Ê¹½Â¤
¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤ÏÊ¸²½¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¡¦¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿Æü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï¥Õ¥¸¤ÎÌò¿¦°÷¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æü»Þ»á¤¬¥Õ¥¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í»ö¸¢¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï82¡ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè»°¼Ô°Ñ¤ÏÆü»Þ»á¤Ë¤â¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü»Þ»á¤ÏÄ¹Ç¯¿Í»ö¸¢¤ò¾¸°®¤·¤Æ¥Õ¥¸¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢²ñÄ¹¡¢¼ÒÄ¹¤Î¿Í»ö¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
·ë²Ì¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï¤³¤¦·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ö¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Åö°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÆü»Þ»á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤µ¤¨ÇÓ½ü¤¹¤ì¤Ð¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤Ë¤ÏÍ¿¤·¤Ê¤¤¡£¼èÄùÌò²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡¢Ìò°÷»ØÌ¾¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò´Þ¤à¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ë»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Á¡¢ÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ï¿Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡×
Á´¼ÒÅª¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤¬Ì¢±ä¤·¡¢¾å»Ê¤¿¤Á¤Î¿Í¸¢¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬´õÇö¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò·Ú»ë¤·¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤·¤¿¿Í´Ö¤¬°Î¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤«¤·¤ÊÁÈ¿¥¤¬Â¸Â³¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¡£¸¢ÎÏ´Æ»ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿Í¸¢ÌäÂê¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥¸¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÉÔÀµ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥â¥Î¤ò¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡Ö½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Â³¡¹¤ÈÂà¼Ò¡×ÊóÆ»
º£²ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ¤ÎÊó¹ð¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤äCM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ë¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÃæµïÌäÂê¤Ï·èÃå¤·¤¿¤«¤éCM¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Ï¡¢¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¡ÊCorporate Social Responsibility¡Ë¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¡¢¿Í¸¢°Õ¼±¤ÎÄã¤¤´ë¶È¤À¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
±ó¤«¤é¤º¥Õ¥¸¤Ï¡¢ÀÖ»ú¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥È¥é¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þ¡¢¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÍ¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¸¤Ë¤ÏºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎô²½¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¸¤Ë°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¼¡¡¹¤Ë½÷À¥¢¥Ê¤¿¤Á¤¬Âà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÏÄØ¸¶·Ä»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÅ·âÂà¼Ò¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê03¡¿16¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼ã¼êÍË¾³ô¤Î´ßËÜÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê25¡Ë¤âÂà¼Ò¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Î½Õ¤Ç¡¢4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë´ßËÜ¥¢¥Ê¡£¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¥¢¥Ê¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØÍÄ¾¯´ü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°é¤Á¡¢Ì¾Ìç¡¦·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£´Ä¶·ÐºÑ³Ø¤ò³Ø¤ÖËµ¤é¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¡¢³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ±Ñ¸ì¥Ë¥å¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥Õ¥¸¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¿ºÍ½÷¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¡×
¢£³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥Õ¥¸¤Ë¡ÖÂèÆó¤ÎÆü»Þ¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡©
ÍË¾³ô¤ÎÁá¤¹¤®¤ëÂà¼Ò¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤¤¤¨¡¢Á´¤¯°ã¤¦°Û¶È¼ï¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç¤¹¤·¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é³¤³°¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤âÀ¸¤«¤»¤ë¿¦¤Ë½¢¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤µ¤é¤Ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¿·Ä¬¡Ê4·î3Æü¹æ¡Ë¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥«¥È¥Ñ¥ó¡×¤È¤¤¤ï¤ì¥Õ¥¸¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£°½»Ò»á¡Ê39¡Ë¤¬¡¢°éµÙÌÀ¤±¤ÎÉüµ¢ÈÖÁÈ¤ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
Á°ÅÓÂ¿Æñ¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥¸¤Î¸½¾õ¤À¤¬¡¢½µ´©¿·Ä¬¡Ê4·î10Æü¹æ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¸¤ËÂèÆó¤ÎÆü»Þ¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îº¬µò¤Ï¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Î3·î27Æü¤Ë¡¢ÆÍÁ³¡¢Æü»Þ»á¤ò¼¤á¤µ¤»¤ë¡Öºþ¿·¿Í»ö¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
´ë¶È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÈ¬ÅÄ¿ÊÆóÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿ôÆü¸å¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼µÞ¤¤¤ÇÆü»Þ»á¤ÎÂàÇ¤¤ò´Þ¤à¿·¿Í»ö¤ò¸øÉ½¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Áá´ü¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÌäÂê¤Î¸¶°ø¤òµæÌÀ¤·¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÄó¸À¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿·¿Í»ö¤Ï¤½¤Îºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¼¹¹ÔÉô¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¶Ú¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¤³¤ì¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤âÌá¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Ê¤¤
¿·Ä¬¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æü»Þ»á¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÂàÇ¤¤·¤è¤¦¤«íõ½ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ò¡¢¶â¸÷½¤¥Õ¥¸HD¼ÒÄ¹¤é¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡Ö¸¢ÎÏ¤Î°Ø»Ò¤ò¼êÊü¤·¤¿¡×¡Ê¿·Ä¬¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¸¤Î¸µ½ÅÌò¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¶â¸÷¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¶â¸÷»á¤Ïº£ÅÙ¤Î¿Í»ö¤ÇÆü»Þ»á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë»Ò»ô¤¤¤òÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Î¤À¡£
Æü»Þ»á¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Â¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼¯Æâ²È¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¡£ ¤½¤Î¡È¥É¥ó¡É¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬¡¢¤³¤Îº®Íð¤¹¤ëÃæ¤Çµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£¤ä¡Ö¥É¥íÁ¥¡×¤È²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÆâÉô¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áá¡¹¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤«¤é¤â¡¢°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤µ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Âè»°¼Ô°Ñ¤¬Äóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤âÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¶È³¦Á´ÂÎ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Á´ÂÎ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¡¢»ä¤Ï»×¤¦¡£
----------
¸µÌÚ ¾»É§¡Ê¤â¤È¤¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤³¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1945Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤Ç¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù¡ØWeb¸½Âå¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¡£¾åÃÒÂç³Ø¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ßÏÀ¤ò¹ÖµÁ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÊÔ½¸¼Ô¤Î³Ø¹»¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊÔÃø¡Ë¡ØÊÔ½¸¼Ô¤Î¶µ¼¼¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¡Ø½µ´©»ï¤Ï»à¤Ê¤º¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡Ø¡Ö½µ´©¸½Âå¡×ÊÔ½¸Ä¹Àïµ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢¶áÃø¤Ë¡ØÌî¿â¤ì»à¤Ë ¤¢¤ë¹ÖÃÌ¼Ò¡¦»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤Î²óÁÛ¡Ù¡Ê¸½Âå½ñ´Û¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¸µÌÚ ¾»É§¡Ë