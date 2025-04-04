¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤Ï4·î4Æü¡¢¡Öiiyama PC¡×¥Ö¥é¥ó¥É¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÃåÃ¦¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿14·¿¡¦15·¿¥Î¡¼¥ÈPC¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï99,800±ß¤«¤é¡£

STYLE-14FH130-i5-UHCX

¥¹¥é¥¤¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¤À¤±¤ÇÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿14·¿¡¦15·¿¥Î¡¼¥ÈPC¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥Ä¡¼¥ëÉÔÍ×¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¦¼è¤ê³°¤·¤Ç¤­¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤ä¾ÃÌ×»þ¤ËÅ¬»þ¸ò´¹¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´ü´Ö²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¶áÆüÃæ¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÃ±ÉÊÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÏÂè13À¤ÂåIntel Core¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÏCopilot¥­¡¼ÅëºÜ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Web¥«¥á¥é¤ÏÊªÍý¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÉ¸½à¤ÇÅëºÜ¤¹¤ë¡£¹ØÆþ¤ÏBTO¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹½À®¤Î°ìÎã¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡ûSTYLE-14FH130-i5-UHCX

OS¡§Windows 11 Home

¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i5-1334U

¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 8GB

¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD

¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel UHD Graphics

¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§14·¿¡ÊÈó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½¡Ë¡¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë

²Á³Ê¡§99,800±ß

¡ûSTYLE-15FH129-i7-UHCX

STYLE-15FH129-i7-UHCX

OS¡§Windows 11 Home

¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-1355U

¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 8GB

¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD

¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel UHD Graphics

¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§15.6·¿¡ÊÈó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½¡Ë¡¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë

²Á³Ê¡§119,700±ß

¡ûSOLUTION-14FH130-i7-UHCX

SOLUTION-14FH130-i7-UHCX

OS¡§Windows 11 Home

¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-1355U

¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 8GB

¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD

¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel UHD Graphics

¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§14·¿¡ÊÈó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½¡Ë¡¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë

²Á³Ê¡§114,800±ß

¡ûSOLUTION-15FH129-i5-UHPX [Windows 11 Pro]

SOLUTION-15FH129-i5-UHPX [Windows 11 Pro]

OS¡§Windows 11 Pro

¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i5-1334U

¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 8GB

¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD

¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel UHD Graphics

¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§15.6·¿¡ÊÈó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½¡Ë¡¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë

²Á³Ê¡§114,800±ß