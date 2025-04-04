iiyama PC¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÃåÃ¦¤Ç¤¤ë14·¿¡¦15·¿¥Î¡¼¥ÈPC
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤Ï4·î4Æü¡¢¡Öiiyama PC¡×¥Ö¥é¥ó¥É¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÃåÃ¦¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿14·¿¡¦15·¿¥Î¡¼¥ÈPC¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï99,800±ß¤«¤é¡£
STYLE-14FH130-i5-UHCX
¥¹¥é¥¤¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¤À¤±¤ÇÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿14·¿¡¦15·¿¥Î¡¼¥ÈPC¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥Ä¡¼¥ëÉÔÍ×¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¦¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤ä¾ÃÌ×»þ¤ËÅ¬»þ¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´ü´Ö²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¶áÆüÃæ¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÃ±ÉÊÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÏÂè13À¤ÂåIntel Core¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÏCopilot¥¡¼ÅëºÜ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Web¥«¥á¥é¤ÏÊªÍý¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÉ¸½à¤ÇÅëºÜ¤¹¤ë¡£¹ØÆþ¤ÏBTO¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹½À®¤Î°ìÎã¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûSTYLE-14FH130-i5-UHCX
OS¡§Windows 11 Home
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i5-1334U
¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 8GB
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel UHD Graphics
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§14·¿¡ÊÈó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½¡Ë¡¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë
²Á³Ê¡§99,800±ß
¡ûSTYLE-15FH129-i7-UHCX
STYLE-15FH129-i7-UHCX
OS¡§Windows 11 Home
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-1355U
¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 8GB
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel UHD Graphics
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§15.6·¿¡ÊÈó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½¡Ë¡¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë
²Á³Ê¡§119,700±ß
¡ûSOLUTION-14FH130-i7-UHCX
SOLUTION-14FH130-i7-UHCX
OS¡§Windows 11 Home
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-1355U
¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 8GB
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel UHD Graphics
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§14·¿¡ÊÈó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½¡Ë¡¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë
²Á³Ê¡§114,800±ß
¡ûSOLUTION-15FH129-i5-UHPX [Windows 11 Pro]
SOLUTION-15FH129-i5-UHPX [Windows 11 Pro]
OS¡§Windows 11 Pro
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i5-1334U
¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 8GB
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel UHD Graphics
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§15.6·¿¡ÊÈó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½¡Ë¡¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë
²Á³Ê¡§114,800±ß
STYLE-14FH130-i5-UHCX
¥¹¥é¥¤¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¤À¤±¤ÇÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿14·¿¡¦15·¿¥Î¡¼¥ÈPC¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥Ä¡¼¥ëÉÔÍ×¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¦¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤ä¾ÃÌ×»þ¤ËÅ¬»þ¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´ü´Ö²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¶áÆüÃæ¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÃ±ÉÊÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûSTYLE-14FH130-i5-UHCX
OS¡§Windows 11 Home
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i5-1334U
¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 8GB
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel UHD Graphics
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§14·¿¡ÊÈó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½¡Ë¡¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë
²Á³Ê¡§99,800±ß
¡ûSTYLE-15FH129-i7-UHCX
STYLE-15FH129-i7-UHCX
OS¡§Windows 11 Home
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-1355U
¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 8GB
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel UHD Graphics
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§15.6·¿¡ÊÈó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½¡Ë¡¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë
²Á³Ê¡§119,700±ß
¡ûSOLUTION-14FH130-i7-UHCX
SOLUTION-14FH130-i7-UHCX
OS¡§Windows 11 Home
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-1355U
¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 8GB
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel UHD Graphics
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§14·¿¡ÊÈó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½¡Ë¡¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë
²Á³Ê¡§114,800±ß
¡ûSOLUTION-15FH129-i5-UHPX [Windows 11 Pro]
SOLUTION-15FH129-i5-UHPX [Windows 11 Pro]
OS¡§Windows 11 Pro
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i5-1334U
¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 8GB
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel UHD Graphics
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§15.6·¿¡ÊÈó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½¡Ë¡¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë
²Á³Ê¡§114,800±ß