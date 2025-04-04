¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¡¡¡È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅÐÈÄ¡É¤â3²ó3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡2ÈÖ¼ê¤Ï²£Àî³®
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í-ºå¿À¡Ê4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬3²ó3¼ºÅÀ¡£3²ó¤Î¹¶·â¤ÇÂåÂÇ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢¤¤¤¤Ê¤êÏ¢ÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢4ÈÖ¤Î¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£2²ó¤ÏÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤Ë°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢ÅðÎÝ¤òµö¤·¤ÆÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤â¡¢Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Íµå¤ò¶´¤ó¤ÇºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¡¢¤³¤Î²ó2ÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¤Ï¸Í¶¿Åê¼ê¤«¤é¤ÎÂÇ½ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¸Í¶¿Åê¼ê¤Î¸µ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¸ª¤ò3²ó¤¿¤¿¤¤Þ¤¹¡£ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤ÇÇëÈø¶©ÌéÁª¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿4²ó¤«¤é¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ïº¸¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¸Í¶¿Åê¼ê¤Ï¡¢3·î28Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç4²ó¤Þ¤Ç¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢5²ó¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê4¼ºÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3²ó63µå7°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶2»Íµå3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£