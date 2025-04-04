TV¥¢¥Ë¥á¡Ö2.5¼¡¸µ¤ÎÍ¶ÏÇ¡×¤è¤ê¡Ö¥ê¥ê¥¨¥ë Å·»È¶õÄòÂâVer.¡×¤È¡Ö¥ß¥ê¥¨¥é Å·»È¶õÄòÂâVer.¡×¤¬¥Ý¥Ã¥Ñ¥ì¤ÇÅÐ¾ì
¡ÚPOP UP PARADE ¥ê¥ê¥¨¥ë Å·»È¶õÄòÂâVer.¡Û ¡ÚPOP UP PARADE ¥ß¥ê¥¨¥é Å·»È¶õÄòÂâVer.¡Û 10·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§³Æ5,500±ß
10·î È¯ÇäÍ½Äê
10·î È¯ÇäÍ½Äê
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖPOP UP PARADE ¥ê¥ê¥¨¥ë Å·»È¶õÄòÂâVer.¡×¤È¡ÖPOP UP PARADE ¥ß¥ê¥¨¥é Å·»È¶õÄòÂâVer.¡×¤ò10·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ5,500±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö2.5¼¡¸µ¤ÎÍ¶ÏÇ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅ·Çµ¥ê¥ê¥µ¤¬Ê±¤¹¤ë¥ê¥ê¥¨¥ë¤ÈµÌÈþ²Öè½¤¬Ê±¤¹¤ë¥ß¥ê¥¨¥é¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤äÈ±·¿¤Ê¤É¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤Ï¥ê¥ê¥¨¥ë¤¬Á´¹âÌó175mm¡¢¥ß¥ê¥¨¥é¤¬Á´¹âÌó180mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥°¥Ã¥¹¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¸ÂÄê¤ÇÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉÆÃÅµÉÕ¤¤Î¥ê¥ê¥¨¥ë¡õ¥ß¥ê¥¨¥é2ÂÎ¥»¥Ã¥È¤âÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï11,000±ß
POP UP PARADE ¥ê¥ê¥¨¥ë Å·»È¶õÄòÂâVer.
10·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§5,500±ß
POP UP PARADE ¥ß¥ê¥¨¥é Å·»È¶õÄòÂâVer.¡Û
10·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§5,500±ß
(C)¶¶ËÜÍª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥ê¥ê¥µÀ½ºî°Ñ°÷²ñ