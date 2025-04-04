¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡ÖºÇ¸å¤Ï±ÊÀ¥¤¬¾¡¤Ä¡×5Æü³«Ëë¡ªÁ´ÆüËÜÁªÈ´½ÀÆ»ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢
½ÀÆ»¤ÎÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡¢Á´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤¬5Æü¡¢6Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï6·î¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÉñÂæ¤ËÃË½÷³Æ7³¬µé8¿Í¤º¤Ä¤ÎÁª¼ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£
ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÃË»Ò66kgµé¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê27¡¢¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃË»Ò81kgµé¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡Ê31¡¢°°²½À®¡Ë¤ä½÷»Ò52Ôµé¤Î°¤Éô»í¡Ê24¡¢¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¡¢ÃË»Ò60Ôµé¤Î±Ê»³Îµ¼ù¡Ê28¡¢¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤é¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4Æü¡¢Á°Æü·×ÎÌ¤Î¤¿¤á²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿±ÊÀ¥¤¬·×ÎÌÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¸ºÎÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÍî¤Á¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ìµ»ö·×ÎÌ¤â¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤È¤Ê¤ë±ÊÀ¥¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï¡¢»î¹ç¤¬¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶å½£¤È¤¤¤¦À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö³Æ³¬µé8¿Í¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢»ä¤é¤·¤¯Ç´¤ê¶¯¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ï±ÊÀ¥¤¬¾¡¤Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂç²ñÆüÄø¡Û
4·î5Æü
¡¦ÃË»Ò60kgµé¡¢66kgµé¡¢73kgµé¡¢81kgµé¡¢
¡¦½÷»Ò48kgµé¡¢52kgµé¡¢57kgµé
4·î6Æü
¡¦ÃË»Ò90kgµé¡¢100kgµé¡¢100kgÄ¶µé
¡¦½÷»Ò63kgµé¡¢70kgµé¡¢78kgµé¡¢78kgÄ¶µé