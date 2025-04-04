Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×ºÆÅ¸¼¨¡Ö±§ÃèÁ¥¥¢¥Ý¥í17¹æ¡×¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¡¡¡Ö²ÐÀ±¤ÎÀÐ¡×¤âÅ¸¼¨
È¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤ÎÂçºåËüÇî¤ÇÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤âºÆ¤ÓÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×¤Ï±§ÃèÁ¥¥¢¥Ý¥í12¹æ¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËüÇî¤Î¡ÖÌÜ¶Ì¡×¤È¤·¤Æ5»þ´Ö¤âÂÔ¤Ä¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡¢13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤â¡¢ºÆ¤Ó¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÀÐ¤Ï1972Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥Ý¥í17¹æ¡×¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËüÇî¤Ç¤Ï¡Ö²ÐÀ±¤ÎÀÐ¡×¤âÆüËÜ´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¤Ä¤ÎÀÐ¤¬¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥À¥¤¥¹,
°ÖÎîº×,
¿À»ö,
Áòº×,
ÇÛÀþ,
¥Û¥Æ¥ë,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Åìµþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à