ºå¿À¡¢NPB¤Ø°Õ¸«½ñÄó½Ð¤Ø¡¡3Æü¤ÎDeNAÀï¤ÎÈ½Äê¤Ç
¡¡ºå¿À¤ÎÖºÂ¼ÁïµåÃÄËÜÉôÄ¹¤¬4Æü¡¢ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ë3Æü¤ÎDeNA3²óÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ç¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºå¿À¤Ï2¡½2¤Î¶å²ó1»à°ìÎÝ¤ÇÅê¼ê¤Î¥²¥é¤¬Äã¤á¤Îµå¤Çº´Ìî¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¿³È½°÷¤Ë³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢Ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÖºÂ¼ËÜÉôÄ¹¤Ï±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¶õ¿¶¤ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢Åê¤²¤«¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£