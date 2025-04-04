¡ãÊÆÉÔÂ¤ÈÊì¤Î¥¦¥½¡äÂ©»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÆ¬¤µ¤²¤í¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¡ÚÂè6ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡§Êì¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤â60Âå¤È¤Ê¤ê¡¢Â©»Ò¤Î¥·¥ç¥¦¥´¤ÈÌ¼¤Î¥Ä¥Ä¥¸¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¼ê¤¬Î¥¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²Ä°¦¤¤Â©»Ò¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤«¤«¤ë¤â¤Î¡£¥·¥ç¥¦¥´¤Ï±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ÆË»¤·¤¯¡¢¶¦Æ¯¤¤Î¤¦¤¨°é»ù¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â²È¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¶á½ê¤Ë½»¤à¥Ä¥Ä¥¸¤¬¡¢º£¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ªÊÆ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸ý¼Â¤Ë¤·¤Æ¥·¥ç¥¦¥´¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡©
¤ªÊÆ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤ò¡¢¥·¥ç¥¦¥´¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÃÇ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍê¤ß¤³¤ó¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥Ä¥Ä¥¸¤¬Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¥·¥ç¥¦¥´¤Ë¸À¤¤¡¢ÏÃ¤¬¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥Ä¥¸¤À¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤»¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤é¤Þ¤¿¥±¥í¤Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç²È¤ËÍè¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·»ä¤ÏÂç¤¤Ê´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥Ä¥¸¤Ï¤¢¤ì°ÊÍè¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â©»Ò¤Î¥·¥ç¥¦¥´¤ÈÌ¼¤Î¥Ä¥Ä¥¸¤Ç¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬Âç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¡£Æ±À¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥Ä¥¸¤Ë¤Ï¾¯¡¹¤¢¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤É¤¦¤»Ì¼¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢»ä¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤òÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢»ä¤Ï²ÈÂ²¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥Ä¥¸¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ»ä¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤Þ¤ÇÎ¥¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ï¢Íí¤¹¤é¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤À¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¸å²ù¤·¤Æ²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
¤ªÊÆ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤ò¡¢¥·¥ç¥¦¥´¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÃÇ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍê¤ß¤³¤ó¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥Ä¥Ä¥¸¤¬Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¥·¥ç¥¦¥´¤Ë¸À¤¤¡¢ÏÃ¤¬¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥Ä¥¸¤À¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤»¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤é¤Þ¤¿¥±¥í¤Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç²È¤ËÍè¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·»ä¤ÏÂç¤¤Ê´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥Ä¥¸¤Ï¤¢¤ì°ÊÍè¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â©»Ò¤Î¥·¥ç¥¦¥´¤ÈÌ¼¤Î¥Ä¥Ä¥¸¤Ç¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬Âç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¡£Æ±À¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥Ä¥¸¤Ë¤Ï¾¯¡¹¤¢¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤É¤¦¤»Ì¼¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢»ä¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤òÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢»ä¤Ï²ÈÂ²¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥Ä¥¸¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ»ä¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤Þ¤ÇÎ¥¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ï¢Íí¤¹¤é¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤À¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¸å²ù¤·¤Æ²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò