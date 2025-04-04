ÄãÈ¿È¯»þÂå¤Î¡È¿·Ê¼´ï¡É£±¥¥íÄ¶ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤¬»È¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä½à£ÖÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤¬Æ³Æþ
¡¡ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£²ÅÙÌÜ¤ÎÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ºòÇ¯¤è¤ê¤â°ÂÂÇ¿ô¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¤È¤â¤ËÁý²Ã¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤¬½ç±þ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¶ìÀï¤ÎÀ¼¤Ï¤Þ¤ÀÊ¹¤³¤¨¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÇÌÔÂÇ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿½àÍ¥¾¡¡¦ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Î°ìÉô¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï½Å¤µ£±¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¶ËÂÀ¤ÎÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ñ¥ï¡¼¤äÂÎ³Ê¤ÇÎô¤ëÂÇ¼Ô¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡È¿·Ê¼´ï¡É¤Î¸ú²Ì¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¶ËÂÀ¤ÎÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤¬ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤ËÇº¤àµå»ù¤Îµß¤¤¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ïº£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä£µ»î¹ç¤Ç£µ£µ°ÂÂÇ£³£±ÆÀÅÀ¤È¶¯ÂÇ¤ÇÌÄ¤é¤·¤¿ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡£»ÈÍÑ¤¹¤ëµå»ù¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄãÈ¿È¯»þÂå¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¦¤ë¡È¿·Ê¼´ï¡É¤Î¸ú²Ì¤òÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ç¤Ïº£Âç²ñ£±£³ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¤ÎÂçÃ«³¡°¡ÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£±£²£°£°¥°¥é¥à¡¢¹õÀîÍüÂçÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£±£³£°£°¥°¥é¥à¤ÎÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤Û¤É½Å¤¯¡¢¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÂÀ¤¤¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤·¤«°·¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê°Û¼Á¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤âÂÇ·â¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦£²¿Í¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´Á³ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¡¢¸½ºß»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶ËÂÀ¥Ð¥Ã¥È¤ÎÂÇ´¶¤Ï¡Ö½Å¤¤Ê¬¡¢¿Ä¤ËÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Î£²²óÀï¤Ç¤Ï»°²ó¤Ë»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµÏ¿¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÂ®¤µ°Ê¾å¤Ë±Ô¤¤ÂÇµå¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤È¤Î°ã¤¤¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤ËÎÏ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç°·¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂåÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£ÂçÃ«¤Ïºò²Æ¤«¤éÆ±¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿¶¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î½Å¤µ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤«¤é·ý°ì¤ÄÊ¬Ã»¤¯°®¤ê¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤ÆµÕÊý¸þ¡×¤ÈÂÇ·â¤Î°Õ¼±¤Ï¥ß¡¼¥È¤ËÁ´¿¶¤ê¡£ÂÀ¤¤¤«¤éÅö¤Æ¤ä¤¹¤¤¡¢½Å¤¤¤«¤é·ÚÂÇ¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤ë¡£¤½¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤¬Æ±¥Ð¥Ã¥È¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤êÆÀ¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºå¿À¡¢³ÚÅ·¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÃæÃ«¿Î´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¥×¥í»þÂå¤Ë²¸»Õ¤ÎÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤«¤é½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÂÀ¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤éÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤ÈÂÀ¤¯½Å¤¿¤¤ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤ËÂÇ·â¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤é¤Ë¤â»ÈÍÑ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¾å¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤è¤ê¤â½ÀÆð¤Ë·Á¾õ¤ä½Å¤µ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ä¤¹¤¤ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¡£¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È°ìÂò¤Î»þÂå¤«¤é°Ü¹Ô¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëº£¡¢ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¹â¹»Ìîµå¤Ë¿·¤¿¤ÊÎ®¹Ô¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£