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¡¦2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial P3 Plus)
¡¦AMD Radeon RX 9700 XT
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¡¦IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
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¡¦AMD Ryzen 7 5700X ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
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¡¦NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB
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