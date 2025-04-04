¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅÐÈÄ¤â£³²ó£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡£±²ó¤Ë£±¼ºÅÀ¡¢£³²ó¤Ë£²¼ºÅÀ¡¡
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼ºå¿À¡Ê£´Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬£²£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ëº£µ¨½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢³«ËëÀï°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡££±²ó¤Ëºå¿À¤Ë£±ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Ä¾¸å¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²ó¤Ë£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡££³²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¡¢£³²ó£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤Ë£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëº¸Á°ÂÇ¡¢¤µ¤é¤Ë£±²ó¤ËÂ³¤¤¤ÆÆóÎÝÅðÎÝ¤òµö¤·Ìµ»àÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Ï»°¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤ËÃæÁ°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Î£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£Â³¤¯Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¤Îº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¡¢ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨£²»àËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£³ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£