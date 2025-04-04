À¤³¦Æ±»þ³ô°Â¤ÎÍÍÁê¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¢ÂçÉýÂ³Íî¤Ç3Ëü4000±ß³ä¤ì
¡¡4Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂ³Íî¤·¡¢Á°Æü¤è¤ê955±ß35Á¬¡Ê2.75%¡Ë°Â¤¤3Ëü3780±ß58Á¬¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î³¤³°»Ô¾ì¤ÇÂçÉý¤Ê³ô°Â¤¬¿Ê¤ó¤ÀÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò¼õ¤±¤¿»Ô¾ì¤ÎÆ°ÍÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¤ÎÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥À¥¦¹©¶È³ôÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°Æü¤è¤ê1679.39¥É¥ë¡Ê3.97%¡Ë°Â¤¤4Ëü545.93¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¼¤²Éý¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹á¹Á¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤Î²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤â³ô¤¬Çä¤é¤ì¡¢À¤³¦Æ±»þ³ô°Â¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤â¼è°ú³«»Ï¤«¤éÇä¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ1400±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£½ªÃÍ¤Ç3Ëü4000±ß¤ò³ä¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂç¤Î²¼¤²Éý¤òµÏ¿¤·¤¿ºòÇ¯8·î5Æü°ÊÍè¡¢Ìó8¥«·î¤Ö¤ê¤À¡£