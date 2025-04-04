¿·¤¿¤Ê¡È°ÜÆ°¸òÈÖ¼Ö¡ÉÀÐÀî¡¦ÎØÅç»Ô¤Ç½ÐÆ°¡¡ÈïºÒ¸òÈÖ¡¦Ãóºß½ê¤ÎÂåÌò¡¡µ¡Æ°ÎÏÈ¯´ø¤·¼£°Â°Ý»ý
ÈïºÒÃÏ¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤ò¼é¤í¤¦¤È¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ç4Æü¡¢¡ÈÆ°¤¯¸òÈÖ¡É°ÜÆ°¸òÈÖ¼Ö¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Æ°ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Þ¤¹¡£
4Æü¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÄ®ÌîÄ®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡¡ÀÐÀî¸©·Ù¤Î¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¸òÈÖ¼Ö¤Ç¤¹¡£
ÎØÅç½ð´ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤Ë¤è¤ê2¤«½ê¤¢¤Ã¤¿¸òÈÖ¤Ï1¤«½ê¤Ë¡¢15¤«½ê¤¢¤Ã¤¿Ãóºß½ê¤Ï4¤«½ê¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÀÐÀî¸©·Ù¤Ç¤Ï¸©ÆâÁ´°è¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤¿1Âæ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¡¢ÎØÅç¤È¼î½§·Ù»¡½ð¤Ë¿·¤¿¤Ë1Âæ¤º¤ÄÆ³Æþ¤·¡¢¼£°Â°Ý»ý¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎØÅç·Ù»¡½ð¡¦»³´ß ¿¿»Ë Éû½ðÄ¹¡§
¡Öº£²ó¡¢°ÜÆ°¸òÈÖ¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸åÉü¶½¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È¡×
°ÜÆ°¸òÈÖ¼Ö¤Ï¡¢º£¸å¤Ï½µ¤Ë¿ô²ó¡¢²¾Àß½»Âð¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ò½ä²ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£