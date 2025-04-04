RKC¹âÃÎÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

4·î5Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¹âÃÎ¥¢¥Ë¥¯¥êº×¤òÁ°¤Ë4Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÆâÍ÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ¤ò¥¢¥Ë¥á¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¹âÃÎ»ÔÆâ5²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¹âÃÎ¥¢¥Ë¥¯¥êº×2025¤Ï¹âÃÎ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤¬¥¢¥Ë¥á¤ÇÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È5Æü¤«¤é2Æü´Ö¹Ô¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¤Ï1Ëü6700¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢2²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤ÏÍè¾ì¼Ô¿ô2Ëü¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Î¸©Ì±ÂÎ°é´Û¤Ë¤Ï12¤Î¥Öー¥¹¤È2¤Ä¤ÎÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤¬¤¢¤ê¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ÎÂÎ¸³¤Ê¤É¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

²ñ¾ì¤Ï¸©Ì±ÂÎ°é´Û¤Î¤Û¤«ÂÓ²°Ä®¾¦Å¹³¹¤ä¤ª¤Þ¤ÁÂ¿ÌÜÅª¹­¾ì¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ¹âÃÎ»ÔÆâ5¤«½ê¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢¤ª¤Þ¤ÁÂ¿ÌÜÅª¹­¾ì¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¸©Æâ¤Î¤´ÅöÃÏ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸©Ì±ÂÎ°é´Û¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¿Íµ¤À¼Í¥¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤¬½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

¹âÃÎ¥¢¥Ë¥¯¥êº×¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ø¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤«µì¹âÃÎÆî¹â¹»¤ÎÎ×»þÃó¼Ö¾ì¤«¤éÌµÎÁ¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£