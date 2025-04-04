¡Úºå¿À¡¦Ê¿ÅÄ2·³´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÀî¤¬º£µ¨2ËÜÌÜ¥¢¡¼¥Á¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦Ä¹ÂÇ¤âÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤è¤Ê¡×
¡¡¡þ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½4ÃæÆü¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡¡ÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤ÇÃæÆü¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡½4¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£2²ó¤Ë¤Ï¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÃæÀî¤¬º£µ¨2ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¡£ÀèÈ¯¤ÎÄÅÅÄ¤Ï5²ó5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²È´¤¤¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤ÏÊ¿ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½ÃæÀî¤¬º£µ¨2ËÜÌÜ
¡¡¡ÖÃæÀî¤Ï¤Ê¡¢ºÇ¸å¤ËÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤¢¤¤¤¦Ä¹ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤è¤Ê¡×
¡¡¡½¡½Í³±§¡Ê¹ÅçÀï¡Ë¤Ç¤âÄ¹ÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿
¡¡¡Ö±¦Ãæ´Ö¡¢É÷¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡¢¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ã¤Á¤å¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×
¡¡
¡¡¡½¡½ÄÅÅÄ¤ÏÁ°²ó¤«¤é½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¿
¡¡¡Ö¤¦¡¼¤ó¤Þ¤ÀË«¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡£º£Æü¤Î2ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÂç¤¤¤ËÈ¿¾Ê¤·¤í¤Ä¤Ã¤Æ¡£¤¦¤ó¡¢¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤ì¤«¤é2ÅÙ¤ÈÅê¤²¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¤È¤³¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈËèÆüÂÎÎÏ¤«¤é¤Þ¤¿¤â¤¦1²ó¤ä¤êÄ¾¤»¤Ã¤Á¤å¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¡Ê°ËÆ£¡Ë¾»Ê¤¬¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Í¡¢1¤Ä¤ÎÀ®Ä¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿´üÂÔ¤¹¤ë¤ä¤ó¡£º£Æü¤Ï¡È140¥¥íÀÚ¤Ã¤¿¤éÂ¨¹ï¸òÂå¤µ¤»¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢½é²ó¤«¤é140¥¥í¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¸«¤¿¤é¡¢142¡¢3½Ð¤ë¤Í¤ó¡£¤½¤ì¤¬¤ªÁ°»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢137¤È¤«8¤ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÁ°È¾¤«¤éÍ¾ÎÏ»Ä¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£130Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤â¤¦¸òÂå¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü130Âæ1µå¤â¤Ê¤·¤ä¤í¡©¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ó¤Í¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡£¾¾¸¶¤Ë¤·¤Æ¤â¤Í¡×
¡¡¡½¡½¼ã¤¤Áª¼ê¤ÏÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬Âç»ö
¡¡¡ÖÏÓ¿¶¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡£1·³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¡£ÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â²¿¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òº£Æü1µåÌÜ¤«¤é146¥¥í¡¢¥É¥ó¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£¤³¤ì¤ò¤Ê¡¢¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡£137¥¥í¡¢8¥¥í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡£1ÈÖÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¡£º£Æü¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½éµå146¤Ç¥É¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ô¥ó¤È¥Õ¥é¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤ó¡£¤½¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡£¤â¤¦¤Ø¤Ð¤Ã¤¿¤éÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢5²óÅê¤²¤¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤è¡×
¡¡¡½¡½°æ¾å¤Ïº£Æü¤«¤é2·³¤Ë¹çÎ®
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÂç»ö¤Ê¤È¤³¤Ç¤Í¡£ÂåÂÇ¤Ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤Ç´ÓÏ½¸«¤»¤¿¤ä¤ó¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ç»°¿¶¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤¢¤ì¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤È¤³¤Ç¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Í¡¢¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤«¤é¡£Èà¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¤¦¤ó¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡×
¡¡¡½¡½ÌÀÆü¤ÏÀ¾¤¬ÀèÈ¯¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤«Ìî¼ê¤â¤¤¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤È¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Êµî¤êºÝ¤Ë¡Ë
¡¡¡Öº£Æü¤â²ÖÊ´¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¹¢¤ä¤é¤ì¤¿¡£¤¤Ä¤¤¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ÷¤âÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡¢º£Æü¤Ï¤â¤¦°ìÂ©¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×