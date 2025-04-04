µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤ÎÎø°¦ÂÐ¾Ý¤Ë♡ ÃËÀ­¥È¥ê¥³¤Ë¤¹¤ë¡Ú¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»ÅÁð¡Û¤Ã¤Æ¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤è¤ê¤â¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ë¡Ö¼«Á³¤Ê»ÅÁð¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÃËÀ­¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÃËÀ­¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤¹¤ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»ÅÁð¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â´ÊÃ±¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª

Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é

ÃËÀ­¤¬½÷À­¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¾Ð´é¡×¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢°Õ¼±Åª¤Ëºî¤Ã¤¿¾Ð´é¤è¤ê¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤³¤Ü¤ì¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê¿´¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¹¬¤»¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤ó¤À¤ê¤¹¤ë½Ö´Ö¡£

¤³¤¦¤·¤¿ÁÇÄ¾¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤ÈÏÃ¤¹¤È¤­¤Ï¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¼«Á³¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á

¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤µ¡×¤Ç¤¹¡£

Îã¤¨¤Ð¡¢²ñÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç·Ú¤¯¸ª¤òÃ¡¤¯¡¢Êª¤ò¼êÅÏ¤¹¤È¤­¤Ë»Ø¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¿¨¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£

Âç¤²¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤ì¡© ¤¤¤Þ¿¨¤ì¤¿¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤Î°ì½Ö¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤è¡£

¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¾åÌÜ¤Å¤«¤¤

Â¿¤¯¤ÎÃËÀ­¤¬¡Ö½÷À­¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»ÅÁð¡×¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¡Ö¾åÌÜ¤Å¤«¤¤¡×¤Ç¤¹¡£

ÆÃ¤Ë¡¢²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Õ¤ÈÌÜ¤ò¤¢¤ï¤»¤ëºÝ¤Ë¡¢¾¯¤·¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Ï»×¤ï¤º¥É¥­¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤¿¤À¤·¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£

Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¾åÌÜ¤Å¤«¤¤¤ò¤¹¤ë¡¢Èà¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ä¤Ä·Ú¤¯¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç»È¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©

º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÃËÀ­¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤¹¤ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»ÅÁð¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô