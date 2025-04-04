ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡Ö°ì½Ö°ì½Ö¤«¤ßÄù¤á¤Æ¡×¡¡Âçºå¤Ç¤¢¤¹¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤ä¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¥ª¥ó¥¢¥¤¥¹¡×¤¬5Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤ÎÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤é¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬4Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì½Ö°ì½Ö¤«¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¿´¤ò¹þ¤á¤Æ³ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÈÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¡£Í§Ìî°ì´õÁª¼ê¡Ê±¦¡Ë¤â¶¦±é¤¹¤ë=2025Ç¯4·î4Æü¡¢ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¡¢ºä¾åÉð»Ê»£±Æ
¡¡ÀõÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤é¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤â±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶¤êÉÕ¤±¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥º¥ª¥ó¥¢¥¤¥¹¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤é¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Êºä¾åÉð»Ê¡Ë