¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÚT¡Ûor¡ÚF¡Û¡©¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËÍß¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡Ú16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Û
º£¡¢ÏÃÂê¤ÎMBTI¿ÇÃÇ¡ªMBTI¤È¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÇÀ³Ê¤ò16¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤¹¤ëÀ³Ê¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£MBTI¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¡Ä¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡ª¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢T¥¿¥¤¥×¤«F¥¿¥¤¥×¤«¤ò¥µ¥¯¥Ã¤È¿ÇÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÚT¡Û¡©¤½¤ì¤È¤â¡ÚF¡Û¡©¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤È¤¡×¤Ë¤É¤Á¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
1¡¥¡ÖÎäÀÅ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×
2¡¥¡Ö°Ö¤á¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ï¡©
1¡¥¡ÖÎäÀÅ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×
1¤Î¡ÖÎäÀÅ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡ÖT¡×¤Î»×¹ÍÅª¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖT¡×¥¿¥¤¥×¤Ï»×¹ÍÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¾õ¶·¤òÏÀÍýÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥¡Ö°Ö¤á¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¡×
°ìÊý¡¢2¤Î¡Ö°Ö¤á¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡ÖF¡×¤Î´¶¾ðÅª¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖF¡×¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï´¶¾ðÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Í§¤À¤Á¤äÎø¿Í¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô