¡ÖÂç³ØÀ¸³è³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡× ¶âÂôÂç³Ø¤ÇÆþ³Ø¼°¡¡¿·Àß¤ÎËÉºÒ¡¦Éü¶½¿ÍºàÁªÈ´¤Ë¤â20¿Í
¶âÂôÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¤¬4Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢2871¿Í¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÁ°¤Ë¤Ç¤¤¿Ä¹¼Ø¤ÎÎó¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æþ³Ø¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¶âÂôÂç³Ø¤Î¿·ÆþÀ¸¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¤Î3¿ÍÁÈ¡£Âç³ØÀ¸³è¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¿·ÆþÀ¸(¿ôÊª²Ê³ØÎà)¡§
¡Ö¸¦µæ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¦µæ¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·ÆþÀ¸(¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¹©³ØÎà)¡§
¡Ö¿·¤·¤¤Í§Ã£ºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤¿¤é¤Ê¤È¡×
¿·ÆþÀ¸(Áí¹ç¶µ°éÉô)¡§
¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë1Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºòÆü¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÀÊ¤¬¶á¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃý¤Ã¤¿¡£(Q. ºòÆüÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡©) ¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¿·ÆþÀ¸(´Ñ¸÷¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÎà¡¦¶âÂô½Ð¿È)¡§
¡Ö»ä¤ÏÉô³è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸³è³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·ÆþÀ¸(´Ñ¸÷¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÎà¡¦¿·³ã½Ð¿È)¡§
¡Ö²Èµ¢¤Ã¤Æ¤â1¿Í¤ÇÁ´Éô¤´ÈÓ¤È¤«¤âºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´·¤ì¤¿¤é¥µー¥¯¥ë¤È¤«¤â½¼¼Â¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡£
¿·ÆþÀ¸¤ÎÊì¿Æ¡§
¡ÖËö¤Ã»Ò¤Ê¤â¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È»Ò¤É¤â»Ò¤É¤â¤È»×¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¿·ÆþÀ¸(´Ç¸î³ØÀì¹¶)¡§
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤«¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¶âÂôÂç³Ø¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢³Ø»Î²ÝÄø¤Ë1985¿Í¡¢¤½¤ì¤ËÂç³Ø±¡À¸¤Ê¤É¤ò¤¢¤ï¤»¤¿2871¿Í¤¬Æþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡ÖËÉºÒ¡¦Éü¶½¿ÍºàÁªÈ´¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤äÀ¤³¦¤ÎËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤òÌÜ»Ø¤·¡¢20¿Í¤¬³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¼°¤Ç¤ÏÏÂÅÄ輶»Ö³ØÄ¹¤¬¡ÖÆüËÜ¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÂç¸Â¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¿·Þ¤·¡¢Æþ³Ø¼ÔÂåÉ½¤ÎµÈÅÄ¶³²Ö¤µ¤ó¤¬¡ÖÂç³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÊ¬¤ò¼«³Ð¤·¡¢ ÊÙ³Ø¤ËÀºÎå¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀëÀÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¶È¤Ï7Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£