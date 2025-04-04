¡Ú¥«¥á¥ê¥Ý¡Ûºé¤¸Ø¤ëºùÊÂÌÚ¤Î¤½¤Ð¤Ë¡Ö»¶¤é¤Ê¤¤ºù¡×250Ëç¤Î²Ö¤Ó¤é¤Ë¹þ¤á¤¿´ê¤¤
³ÆÃÏ¤Çºù¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔËÌÌîÄ®¤Ç¤Ï¡Ö»¶¤é¤Ê¤¤ºù¡×¤¬¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö´õË¾¤Îºù¡×¤ò¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¸«¤Ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
3·î30Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»ÔËÌÌîÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¶âÅçºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤Î±éÁÕ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ²Ú¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºé¤¸Ø¤ëºùÊÂÌÚ¤Î¤«¤¿¤ï¤é¤Ç¡¢3ËÜ¤Îºù¤¬Ëþ³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´õË¾¤Îºù¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¼êºî¤ê¤Îºù¡£¤½¤Î²Ö¤Ó¤é¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö´ê¤¤¡×¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶âÅçºù¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¦°æ¾åÀµÌÀ¤µ¤ó
¡Ö´õË¾¤Îºù¤È¤â¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌÌ¾¡¢»¶¤é¤Ê¤¤ºù¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¹âÎð²½¤È¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤¢¤¨¤°¶âÅçÃÏ¶è¡£°ÊÁ°¤Ï200¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤â¡¢º£¤Ï90¿Í¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°æ¾å¤µ¤ó
¡ÖºùÊÂÌÚ¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤Ëºé¤¤Þ¤¹¤¬»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ³Ø¼°¤Î»þ¤Ë¤Ïºù¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ºù¤ÎÌÚ¤Ç¡¢¿·ÆþÀ¸¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤Èºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£ÃË¤Î»Ò
¡Ö¤ª²Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¾Ð´é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Q¤É¤³¤Ë¤ª²Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡©
¡Ö¸å¤í¤Îºù¤Î½ê¡£¡×
¢£½÷¤Î»Ò
¡Ö¶âÅç¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶âÅç¾®³Ø¹»¤Ï·ë¹½¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¤ªº×¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£°æ¾å¤µ¤ó
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤¬¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¶âÅç¹»¶è¤À¤è¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤È¡£µ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ÇËþ³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö´õË¾¤Îºù¡×¡£²Ö¤Ó¤é¤Ë¹þ¤á¤¿´ê¤¤¤Ï»¶¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÅç±ØÁ°¤ÎºùÊÂÌÚ¤È¼êºî¤ê¤Î¡Ö´õË¾¤Îºù¡×¤Ï¡¢ºùÊÂÌÚ¤Îºù¤¬»¶¤ë¤Þ¤ÇËèÆü¡¢¸á¸å7»þ¤«¤é¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±«Å·¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢Êç¶â¤äÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£