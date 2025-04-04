¡Ö·ëËö¤òÌä¤¤¤¿¤À¤¹ÅÅÏÃ¤¬TBS¤Ë»¦Åþ¡×¾×·â90Ç¯Âå¥É¥é¥Þ¡¡ËÜÅÄË¾·ë¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤â¤Î¤À¤È¡×
ÇÐÍ¥¿¿ÅÄ¹Ç·¤È½÷Í¥ºù°æ¹¬»Ò¤¬¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¹â¹»¶µ»Õ¡×¡Ê93Ç¯¡Ë¤Î¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï²áµî¤ÎÆ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ä½Ð±é¼Ô¤é¤òÆÃ½¸¡£Åö»þ32ºÐ¤Î¿¿ÅÄ¤È19ºÐ¤Îºù°æ¤Ë¤è¤ë¡Ö¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î¶ØÃÇ¤ÎÎø¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÆ±ºî¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¿¹ÅÄÆ¸»Ò¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Î¼ºÇÔ¡×¤¬BGM¤ËÎ®¤µ¤ì90ËüËç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤âÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¶µ»ÕÌò¤ÎµþËÜÀ¯¼ù¤¬À¸ÅÌÌò¤Î»ýÅÄÀµ¼ù¤ò½±¤¦¥·¡¼¥ó¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¡Ö¥ì¥¤¥×¡¢¶á¿ÆÁê´¯¡Ê¤½¤¦¤«¤ó¡Ë¤Ê¤É¼Ò²ñÅª¥¿¥Ö¡¼¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¡¢ÊüÁ÷½é²ó¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿¿ÅÄ¤Èºù°æ¤Î¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¡£ºù°æ±é¤¸¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Éã¤Î°Û¾ï¤Ê°¦¾ð¤ËÇº¤à¤È¡¢¿¿ÅÄ±é¤¸¤ë¶µ»Õ¤¬¤½¤ÎÉã¤ò»É¤·¡¢2¿Í¤ÇÆ¨Ë´¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½ªÏÃ¡¢¤½¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÂÀÊ¤Î2¿Í¤ËÂÐ¤·¼Ö¾¸¤¬¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢¥³¡¼¥È¤¬Íî¤Á¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ßÎ©¤Áµî¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥«¥á¥é¤Ï¾®»Ø¤ò·ë¤ÖÀÖ¤¤»å¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¤Ê¤¯¤À¤é¤ó¼ê¤¹¤ê¤«¤éÍî¤Á¤¿¼ê¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ø2¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¡¢·ëËö¤òÌä¤¤¤¿¤À¤¹ÅÅÏÃ¤¬TBS¤Ë»¦Åþ¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤Î»öÂÖ¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢TBS¤ÏÅÅÏÃÂÐ±þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÄÌ¾ï¤Î10ÇÜ¡¢20¿Í°Ê¾å¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÂçÈ¿¶Á¤Ë¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ï¿¼Ìë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤½¤¦¡×¤È²ó¸Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ï¶½Ê³¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»ÒÂçÀ¾Î®À±¤¬¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê½ã¿è¤À¤«¤é¡£ÀÎ¤ÏÅÅÏÃ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£ËÜÅÄË¾·ë¤Ï¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¼ç±é¤Î¿¿ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸µ¡¹¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ÀéÍÕ¿¿°ì¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¸½Âå·à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¹â¹»¶µ»Õ¡Ù¤È¤«¤ä¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£