¡Ö°Û¼¡¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×àÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¸¥ªDJá¿å¤âÅ©¤ë±ð¤ä¤«¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¬²á¤®¤Þ¤¹¤Ê¡×¡Ö¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë½éÅÐ¾ì
¡¡¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»³ºê¤¢¤ß¤¬¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤Î1¥³¥Þ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö " ½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥× " ¤Ë½éÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥·¥Ã¥¯¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢Ç¨¤ìÈ±¤Ç¹õ¤Î¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·±ð¤á¤«¤·¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥é¥¸¥ªDJ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°Û¼¡¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¬²á¤®¤Þ¤¹¤Ê¡×¡Ö¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒTopCoat¼çºÅ¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È20th¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢¡Öwith¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Öwith¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¶Éinterfm¤ÎÈÖÁÈ¡ÖMUSIClock¡Ü¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£