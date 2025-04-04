¡Úµð¿Í¡ÛÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ï½é²ó¤«¤éÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¡¡ÀèÀ©µö¤¹¤âµÈÀî¾°µ±¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡Ýºå¿À¡Ê4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤¬ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤¹¤°¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨½é¤È¤Ê¤ëºå¿À¤È¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡£ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê1ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä¾¸å¤Î¹¶·â¡£1ÈÖ¡¦¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¤¬ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤«¤é¥é¥¤¥È¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ë2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢3ÈÖ¡¦µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤¬3ÎÝÀþ¤òÇË¤ëÆ±ÅÀ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¡£µÈÀîÁª¼ê¤ÏÎÝ¾å¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ï½é²ó¤«¤éÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£