ÍÉ¤ì¤ë¥³¥á¶È³¦〝»°½Å¶ì〟¡Ö¤â¤¦Í¢½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆüËÜ¤Ë¡È24%¡É¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¡Ú¿·³ã¡Û
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Æ³Æþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë24%¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤Ï¡¢Í¢½Ð³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¸©Æâ¤Î¥³¥á¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤ª¤è¤Ö¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸©»ºÊÆ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ÏÍ¢½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥³¡¦¥é¥¤¥¹¿·³ã Ë±ÊÍÂåÉ½
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥Ð¥¤¹Ô¤¤Î¥³¥á¡£(Q.¤¤¤Þ²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©)Í¢½ÐÍÑ¤Î¥³¥á¤ÎÀºÊÆ¤Ç¤¹¡£¡×
7Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸©»ºÊÆ¤òÍ¢½Ð¤¹¤ëÄ¹²¬»Ô¤Î¡Ø¥¨¥³¡¦¥é¥¤¥¹¿·³ã¡Ù¡£À¤³¦12¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÏÌó130t¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á´ÂÎ¤Î7³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥³¡¦¥é¥¤¥¹¿·³ã Ë±ÊÍÂåÉ½
¡Ö¤³¤ì¤Ï¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢Çò´ú¤ò¾å¤²µ¤Ì£¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¡¢¾¯¤·¹â¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÆüËÜÊÆ¤òÇã¤¤¤¿¤¤¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¡×
Áê¸ß´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ô¾ì¤ËÊÂ¤Ö¸©»ºÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥³¡¦¥é¥¤¥¹¿·³ã Ë±ÊÍÂåÉ½
¡Ö(¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï)²¼¼ê¤ò¤¹¤ë¤Èº£¤ÎÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥³¥á¤ò¼ç¿©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£¡×
ÂÐÊÆÍ¢½Ð¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿ÌðÀèŽ¥Ž¥Ž¥
¡ÈÁê¸ß´ØÀÇ¡É¤È¡È²Á³Ê¹âÆ¡É¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¢Á÷¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ÊÎÁ¤Ê¤ÉÊªÎ®Èñ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë±ÊÂåÉ½¤Ï〝»°½Å¶ì〟¤À¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥³¡¦¥é¥¤¥¹¿·³ã Ë±ÊÍÂåÉ½
¡Ö(Q.¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©)´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£´ØÀÇÌäÂê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤â»ä¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ð¥¤¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
´±Ì±¤ò¤¢¤²¤Æ¸©»ºÊÆ¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢Âç¤¤ÊÂ¤«¤»¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¥¨¥³¡¦¥é¥¤¥¹¿·³ã Ë±ÊÍÂåÉ½
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥Ð¥¤¹Ô¤¤Î¥³¥á¡£(Q.¤¤¤Þ²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©)Í¢½ÐÍÑ¤Î¥³¥á¤ÎÀºÊÆ¤Ç¤¹¡£¡×
7Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸©»ºÊÆ¤òÍ¢½Ð¤¹¤ëÄ¹²¬»Ô¤Î¡Ø¥¨¥³¡¦¥é¥¤¥¹¿·³ã¡Ù¡£À¤³¦12¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÏÌó130t¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á´ÂÎ¤Î7³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥³¡¦¥é¥¤¥¹¿·³ã Ë±ÊÍÂåÉ½
¡Ö¤³¤ì¤Ï¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢Çò´ú¤ò¾å¤²µ¤Ì£¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¡¢¾¯¤·¹â¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÆüËÜÊÆ¤òÇã¤¤¤¿¤¤¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¡×
Áê¸ß´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ô¾ì¤ËÊÂ¤Ö¸©»ºÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥³¡¦¥é¥¤¥¹¿·³ã Ë±ÊÍÂåÉ½
¡Ö(¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï)²¼¼ê¤ò¤¹¤ë¤Èº£¤ÎÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥³¥á¤ò¼ç¿©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£¡×
ÂÐÊÆÍ¢½Ð¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿ÌðÀèŽ¥Ž¥Ž¥
¡ÈÁê¸ß´ØÀÇ¡É¤È¡È²Á³Ê¹âÆ¡É¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¢Á÷¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ÊÎÁ¤Ê¤ÉÊªÎ®Èñ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë±ÊÂåÉ½¤Ï〝»°½Å¶ì〟¤À¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥³¡¦¥é¥¤¥¹¿·³ã Ë±ÊÍÂåÉ½
¡Ö(Q.¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©)´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£´ØÀÇÌäÂê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤â»ä¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ð¥¤¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
´±Ì±¤ò¤¢¤²¤Æ¸©»ºÊÆ¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢Âç¤¤ÊÂ¤«¤»¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£