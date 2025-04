BAND-MAIDのニューシングル「Ready to Rock」は、4月3日よりTBS系で放送開始されているTVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』のオープニングテーマである。ただ、これはよくある普通のタイアップとは次元を異にするものだ。なにしろこのアニメ、視覚的にも聴覚的にもBAND-MAIDのメンバーたちが深く関わっているのだ。学園を舞台に、鈴ノ宮りりさ、黒鉄音羽、院瀬見ティナ、白矢環といった登場人物たちが繰り広げるこの物語の中に、5人の姿が透けて見えるとでも言えばいいだろうか。それがどういうことなのかは、筆者があれこれ説明するよりも彼女たち自身に語ってもらうべきだろう。さっそく話を始めるとしよう。

Ⓒ福田宏・白泉社/「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会 Ⓒ福田宏・白泉社/「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会

BAND-MAID「Ready to Rock」





2025年4月4日(金)配信リリース

配信リンク:https://BAND-MAID.lnk.to/Ready_to_Rock



■Apple Music「Pre-Add」/Spotify「Pre-Save」&ライブラリ追加キャンペーン

「Ready to Rock」をApple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Save”いずれかで事前登録された方全員、もしくはリリース後にライブラリ追加いただいた方全員に「オリジナル画像TypeA」をプレゼント

※事前登録頂くと、配信日にご自身のライブラリにアルバムが追加されます。



・対象サービス

Apple Music / Spotify



・特典

オリジナル画像TypeA



・応募期間

2025年3月31日(月)19:00〜4月11日(金)23:59



キャンペーン参加に関する詳細URL:https://bandmaid.tokyo/contents/898327

TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』

■オープニングテーマ「Ready to Rock」BAND-MAID

■エンディングテーマ「夢じゃないならなんなのさ」Little Glee Monster



■放送情報

4月3日(木)よる11時56分からTBS系28局にて全国同時放送開始!

4月5日(土)よりAT-Xにて放送開始!

毎週(土)23:30〜/毎週(火)29:30〜 ※リピート/毎週(土)8:30〜 ※リピート



■あらすじ

一流の淑女(レディ)だけが在籍を許される「桜心女学園高等部」に通う鈴ノ宮りりさ。

学園で最も栄誉と誇りある称号「高潔な乙女(ノーブルメイデン)」を手に入れるべく精進し、周囲からも一目置かれるほどのお嬢様だが、実は一年前に母親の再婚で鈴ノ宮家に入った「元・庶民」だった。

母親の期待に応えるため、本心を押し殺し、大好きだったロックやギターを捨て、お嬢様として振る舞うりりさ。ある日、学園の憧れの的である黒鉄音羽と出会い、ひょんなことからドラムを叩く音羽を目撃し…… 。

お嬢様×ロック!?

”本音”がぶつかる青春ロックアニメ、開幕!



■STAFF

原作:『ロックは淑女の嗜みでして』福田宏(白泉社「ヤングアニマル」連載)

監督:綿田慎也

シリーズ構成:ヤスカワショウゴ

キャラクターデザイン:宮谷里沙

ビジュアルディレクター:ソエジマヤスフミ

助監督:安川央里

色彩設計:大塚眞純

美術監督:坂上裕文

美術設定:浅見由一

CGディレクター:坂口遥佳

撮影監督:渡辺実花

編集:齋藤朱里

音響監督:菊田浩巳

アニメーション制作:BN Pictures



■CAST

鈴ノ宮りりさ:関根明良

黒鉄音羽:島袋美由利

院瀬見ティナ:福原綾香

白矢環:藤原夏海



■公式サイト:https://rocklady.rocks

■公式X:@rocklady_info

■公式TikTok:@rockrady.info



(c)福田宏・白泉社/「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会

<BAND-MAID TOUR 2025>

5月10日(土) 東京 LINE CUBE SHIBUYA SOLD OUT

5月17日(土) 広島 CLUB QUATTRO

5月18日(日) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM. SOLD OUT

5月25日(日) 静岡 浜松窓枠 SOLD OUT

5月31日(土) 新潟 LOTS

6月20日(金) 大阪 ゴリラホール

6月21日(土) 大阪 ゴリラホール. SOLD OUT

6月28日(土) 宮城 仙台GIGS

7月12日(土) 東京 豊洲PIT

7月26日(土) 北海道 札幌ファクトリーホール

8月2日(土) 熊本 B.9 V1

8月3日(日) 福岡 DRUM LOGOS

8月8日(金) 愛知 DIAMOND HALL

8月9日(土) 愛知 DIAMOND HALL

To be Continued



ツアーチケットオフィシャル抽選先行受付

受付期間:2025/3/31(月)12:00〜4/13(日)23:59

https://bandmaid.tokyo/contents/869736

関連リンク

◆BAND-MAID オフィシャルサイト

◆ ◆ ◆──今回は何よりも「Ready to Rock」について訊かせてください。完成したばかりのミュージックビデオを見させてもらいましたが、これを機にSAIKIさんは誰からも「SAIKI先生」と呼ばれることになりそうですね。SAIKI(Vo):あははは!小鳩ミク(G, Vo):まさにそうですっぽね。──もしかして教師役でドラマ出演とか、狙ってます?SAIKI:まさか。全然狙ってないです。AKANE(Dr):教師というか、女王枠?(笑)小鳩ミク:なんか、そういうドラマあったっぽね(笑)。──そうした設定は当然ながらこのアニメの舞台が学園だからこそ。しかしこんなにもBAND-MAIDにとってお誂え向きのアニメがあるのか、と驚かされました。小鳩ミク:本当にそう思いますっぽ。まさに私たちに通じるようなギャップのある作品だったので、僭越ながら「なんて私たちにぴったりな作品なんだろう!」と思いましたっぽ。SAIKI:同感です。今回のお話をいただいてから、原作の漫画を読ませていただいた時も「あ、この漫画、KANAMIが出てくる!」と思いましたし(笑)。そこでのシンプルな驚きがまずあって、読み進めていくうちに「ここまで一致するなんてすごい!」と思いましたね。──KANAMIさん自身にもそうした感覚はありましたか?KANAMI:そんなふうには思ってなかったです。私はあんなことを言ったりしないし。SAIKI:そこじゃなくて「お嬢様がギターを持った」という流れがすごく重なってるじゃない? メンバーはみんなそう思ってるよ(笑)。AKANE:それもあるし、やっぱりギャップの面、楽器にフォーカスされている点でも私たちに通じる部分があるな、と感じましたね。歌を志す物語は結構よくあると思うんですけど、ここではインストの要素がすごく重んじられていて。ガールズバンドで、しかもそういう面があるという部分でもホントにBAND-MAIDっぽいな、と思いましたね。MISA(B):ベースを弾く環ちゃんのキャラクターにも、ちょっと自分に近いところがあるんです。なんかクールで、寡黙なところがあって。ただ、りりさとKANAMIはもっと近いと思うし、音羽もAKANEのようにドラムをドコドコ叩いたりするし。小鳩ミク:漫画の中にもゴリラドラムという言葉が出てくるんですっぽ。AKANE:まったく同じことを言われてるから、これはまさに私なのかも、と(笑)。──もしや制作者サイドがBAND-MAIDの内情を覗き見していたのでは?SAIKI:内通者がいる?(笑)でもホントに、隠してたことが知られてしまったぐらいの驚きがありました。──学園を舞台とするガールズバンドの物語を、BAND-MAIDと重ねながら楽しめるようなところがあるわけですね?SAIKI:そうですね。ことに楽器に真摯に向かっている姿勢というかスタイルについては私たちと共通するものだし、ちょっとおこがましいですけど、BAND-MAIDのアニメみたいな感覚でも楽しめるものなんじゃないかと思います。──同時に「それならばいっそBAND-MAIDのアニメを作りたい」という気持ちも出てくるんじゃないですか?SAIKI:ポニーキャニオンさん、是非!(一同笑)小鳩ミク:それは私たちの夢のひとつでもありますし、それに向けて少し前進できたのかな、とは思いますっぽ。──この楽曲自体は、やはり物語の内容を踏まえたうえで作られたものなんでしょうか?KANAMI:そうですね。漫画を全部読ませていただいて、そのうえでどんなイメージにしていくかを考えようという流れだったんですけど、最初にBAND-MAIDらしい曲と、ちょっとキャッチーなものを提示させていただいたところ、「Ready to Rock」はもちろんその前者のほうだったんですけど、アニメの関係者の方々も皆さんこっちがいいという意見で。キャッチーな曲じゃなくこっちを選ぶなんて、あちらの方々も私たちと同じでマニアックなセンスの持ち主なのかも、と思ったりしました(笑)。──BAND-MAIDとしては願ったり叶ったりだったわけですね?KANAMI:そうですね。キャッチーな曲のほうもいい感じだなと思っていたんですけど、作曲段階での私のイメージとしては、楽器同士、特にギターとドラムが闘う感じ、切磋琢磨しながらやっていくというイメージがあったので、それに忠実に膨らませていった感じだったんです。ただ、そうしたらドラムがすごく難しくなってしまったので、AKANEに対してはちょっと「ごめんね!」と思いました(笑)。AKANE:実際、大変でした(笑)。──先行公開されていたティーザー動画でもギターとドラムがバトルを繰り広げていましたよね。あれを見た時には「まさか、それがイントロ?」と思わされましたが、最初からあのパートをイントロにするつもりで作っていたんですか?KANAMI:あれは最初からイントロとして作ったものなんですけど、当初はそこに歌も乗っていたんです。ただ、SAIKIのほうから「こういう物語だから、もっとドラムとギターが目立つようにした方がいいんじゃない?」という提案があって。私としてはSAIKIの歌ありきで作ることが多いし、そういう作り方が好きなんですけど、「ああ、そういう考え方もアリだよな」と気付かされて。それで結果、イントロの長さが……。SAIKI:当初の倍になりました。──昨今はイントロの長い曲が敬遠されがちな傾向にありますけど、「さあ、どんなふうに歌が始まるんだろう?」とワクワクさせられます。しかし特にAKANEさんにとっては、曲の冒頭に罠が仕掛けられているようなものでもあるわけですよね。あそこで躓くわけにはいかない。AKANE:そうなんですよ。カウントの一発目からツインペダルを踏むので。これまでのBAND-MAIDの楽曲だと、中盤あたりから徐々に踏んでいく傾向のものが多かったんですけど、この楽曲では、徐々に肩を馴らしていくみたいなことができないので。SAIKI:頭からマックスパワーだよね?AKANE:そう! これまでの曲では、徐々に高まっていってギターソロで爆発、みたいなケースが多かったのに対して、この曲の場合は一発目から力んだら叩けないというプレッシャーがすごくあるんです。ただ、登場人物の音羽は超絶技巧の持つ主ということなので、彼女に負けていられないな、という気持ちで臨みました。ある意味、音羽を背負ったかのような感じです。──面白いです。いわば音羽のキャラクターが憑依したかのような感じというか。AKANE:むしろ私の中ではライバルになりました。原作を全部読んでみるとわかるんですけど、ドラムにすごくスポットが当たってるんですよ。だからもう「やってやるぞ!」という気持ちになれました。ある意味、完全に作品に感化されましたね。──しかも皆さんの動きがモーションキャプチャーで取り込まれていて、アニメのキャラクターに憑依している部分もあるわけですよね。撮影時の動画も見ましたが、すごくめずらしい光景を目にした気分になりましたよ。AKANE:全身タイツですからね(笑)。SAIKI:珍しい姿をさらされました(笑)。小鳩ミク:小鳩は不参加でしたけど、メイド服からは想像がつかない姿でしたっぽね。──ええ。正直、「この姿は公開してOKなの?」と思いましたよ。SAIKI:むしろご主人様お嬢様(ファンの呼称)のほうが気を遣ってくださっていたようで、「あんまり見ないようにするね」みたいな声もありましたね(笑)。私たちにとってはすごく新鮮というか、撮影の機会を重ねていくうちに変な慣れが出てきて……感覚が麻痺してきてたのかな?(笑)「これもアリなんじゃない?」みたいな感じになってしまってました。──それでは、次に番外編お給仕(ライブ)をやることになったあかつきには、無茶振りコーナーで皆さんあの姿で……。SAIKI:それは絶対に嫌です!(笑)AKANE:あの格好でお給仕するのはさすがにキツいかな。KANAMI:恥ずかしいですね、やっぱり。MISA:むしろお給仕に、キャラクターに出てきて欲しいかな。KANAMI:将来的に私たちは、きっとそうなるから。小鳩ミク:将来的に、BAND-MAIDはいつかバーチャルになるんですっぽ。その時が来たら小鳩にもあれを着る機会が出てきますっぽね。SAIKI:バーチャルでやれれば、いつまでもお給仕ができるってこと?KANAMI:50代とかになったら、今の私たちの姿をバーチャルで楽しんでもらうの。AKANE:時空を超えた話になってますね(笑)。──モーションキャプチャー自体も初体験だったわけですよね? 自分たちの動きが動画に反映されていくさまには興味深いものがあったのでは?KANAMI:感動しました。なんて言えばいいんだろう? 演奏シーンはもちろんなんですけど、あれを着ていると、楽器を持つ前の姿とかも全部取り込まれるんですよ。その時点ですごく面白かったし、新鮮な経験でしたね。自分の動きがアニメのキャラに吸収されていくのが。SAIKI:しかも環ちゃん、手袋着用の指弾きだもんね?MISA:そうそう。その手袋が結構重くて、撮影開始当初は「これは結構、筋肉を使うな」という感じだったんですけど、それにもだんだん慣れていって……。SAIKI:指1本ずつにセンサーが付いていて。MISAの本来の弾き方とは違うんだけど、徐々にこなれていってましたね。最初にアニメのPVができあがってきた時、環の姿があまりにMISAすぎるし、音羽もAKANEすぎるから、本当に感動しました。小鳩ミク:私はモーションキャプチャーの現場に行っていないので、そのPVの完成形が届いた時点で初めてどんなことになっていたのかを知ったんですっぽ。でも本当にメンバー個々の癖みたいなものまでアニメーションに反映されているのがわかって、すごく驚かされましたっぽ。「あっ、メンバーがアニメの中にいる!」という感じでしたっぽね。AKANE:モーションキャプチャーは今の時代、結構いろいろな領域で使われているらしく、アニメのキャラクターの動きもそれをもとに作画されていることが多いそうなんです。大勢の人が歩いているようなシーンにもそういった技術が使われていたりするそうで。私自身、すごくやってみたかったことのひとつだったので、すごく嬉しかったですね。──アニメオタクとしての念願が叶ったわけですね?AKANE:もう、まさに! 以前から「アニメの世界にも行ってみたい!」と言ってたんですけど、自分がアニメになるってこういうことかな、と思いました。◆インタビュー(2)へ──ついにアニメの世界にも足を踏み入れることができた。そういえば、声優の方々と一緒に舞台挨拶をする機会もありましたよね。あの様子を見て、あまりの違和感の無さに「声優としての活動もアリなんじゃないか?」と思わされましたが。AKANE:(きっぱりと)夢です! それもやってみたいことのひとつではあります。KANAMI:私は……できないです。小鳩ミク:KANAMIっぽいキャラクターの声だったらできそうだと思うっぽ。KANAMI:私、トラウマがあるんです。BAND-MAIDを始める以前、シンガーソングライターをやっていたときにいろいろなオーディションを受けていて、声優オーディションも受けたことがあるんですよ。その時に、自分の演技の下手さを思い知らされて……。小鳩とかAKANEは演技もすごく上手いんですけど。MISA:いや、今のKANAMIならできる。AKANE:うん、今ならできる。モーションキャプチャーの時もKANAMIの演技が一番すごかったです。SAIKI:ホントに、りりさになりきってたよ。小鳩ミク:撮影の時に、足を上げて欲しいという要望があったようなんですけど、その撮影時の動画を見た時には「ギターを持ったままこんなに足がるものなの?」と驚かされましたっぽ(笑)。本当にりりさちゃんになったみたいで、カッコ良かったっぽ。KANAMI:では、私もいつか声優になります(笑)。SAIKI:そうなってくると、新曲が出なくなります!(笑)──それはマズいですね。歌詞についても訊かせてください。「Ready to Rock」の歌詞は“ready”と“lady”を掛け言葉のようにしながら作られていますよね?SAIKI:そうですね。ふたつのキャラクターが掛け合いをしているようなイメージで作ったところがあります。というのも、漫画の中でも登場人物が煽り合ったり罵り合ったりするような場面が結構あって印象的だったので、それを意識しながら書いたんです。それからこの「Ready to Rock」というタイトル自体は、実は当初作った2曲のデモのうちもう1曲のほう、結果的には選ばれなかったキャッチーな曲のほうに付けられていた仮タイトルでもあったんです。この曲にも似合う言葉だったので、これでいいかな、と。KANAMI:デモのタイトルを採用してもらえるのって、すごく嬉しくて。──デモに仮タイトルをつける時は、作詞のヒントになりそうな言葉を選んだりもするんですか?KANAMI:最近はちょっとそういうことも考えてます。以前はパンケーキとかマフィンとか、そういったお菓子系の言葉を仮タイトルにすることが多かったんですけど。AKANE:ルイボスティーもあったよね?小鳩ミク:マフィンはのちに「Shambles」になりましたっぽ。SAIKI:「Corallium」の仮タイトルはラテでした。AKANE:ルイボスティーは「BLACK HOLE」ですね。私、レコーディングの時に譜面を書いていて、そこに仮タイトルが書き込まれたままになっているんで、歴代の仮タイトルが全部残ってるんです。──いつかまとめて仮タイトルを公開するのもおもしろそうですね。歌詞の話に戻りますが、物語や登場人物のイメージを踏まえつつも、なおかつ自分たちらしい主張を織り交ぜた、という感じでしょうか?SAIKI:そうですね。音楽をやっている身として、物語の中のバンドに共感できる部分がすごくあるんです。BAND-MAIDが始まったばかりの頃って、やはり見た目で判断されるというか先入観を持たれがちで、曲を聴いてもらうところまで辿り着けないようなところがあったんです。そういうところですごく悔しい想いをしていたから、作品の中の登場人物たちの悔しさも理解できる。私たちも昔は「そんな夢は諦めたほうがいいんじゃない?」とか「無理があるんじゃない?」みたいなことを言われてたんですね。今にして思えば、そういった言葉は優しさから出てきたものだったのかもしれないと思えるんですけど、当時はすごく疑問を感じたし「何を言ってるの?」と思っていて。そこでみんなでチームワークを大事にしながら、自分たちは間違っていないと信じて、お互いを励まし合ってここまで来ることができたという自負もあるので……。だから、そういった悔しさを感じている人たちに向けての応援歌みたいなものにできたらいいな、という気持ちで書きました。──ええ。確かにそういった力強さがある歌詞だと思います。SAIKI:今の時代、だいぶ変わってきてはいますけど、まだまだ女性が生きていくうえではいろいろと弊害もありますよね。そこで「誰かに言われて諦めるなんてことはしなくてもいいんじゃない?」と言いたかったし、「諦めるという選択肢はなくてもいいんじゃない?」と呼びかけたかったんです。女性だからという理由で諦める必要なんてないし、夢を追うことの素晴らしさも伝えたくて、こういった歌詞になりましたし。──楽曲的にも歌詞的にも、すごく物語に沿っていながら、なおかつめちゃくちゃBAND-MAID然としたものになっていますよね。そこが両立できたことについては、作曲者としても達成感があるんじゃないですか?KANAMI:そうですね。もちろん作品ありきの曲ではあるんですけど、自分たちの良さというか、BAND-MAIDらしさ全開みたいな曲にすることができましたし、アニメの制作チームの方々にもすごくいいと言っていただけて。すごくやりがいがあったし、喜んでいただける嬉しさ、自分たちをさらけ出しても受け入れていただける嬉しさがありましたね。小鳩ミク:曲とアニメの雰囲気が本当に完全一致してますっぽね。誰が聴いてもそう感じてもらえるはずだし、実際、原作を描かれている作者の福田先生ともお話をさせていただいた時にも「まさにぴったりな曲です」と言っていただけてすごく嬉しかったですっぽ。作曲したKANAMI、作詞をしたSAIKIのことがすごく誇らしく思えましたっぽね。──しかもこの曲、これまでのBAND-MAIDの速い曲、激しい曲ともひと味違うじゃないですか。MISA:そうなんですよね。最初に聴いた時、カッコいいのはもちろんなんですけど、面白さもあるし、すごく刺激的な曲だな、と思ったんです。それもあってアニメと同時にこの曲自体を盛り上げていきたいという気持ちが強く出てきて、ベースラインを考えるのもすごく楽しかったです。ギターとドラムが遊んでいる場面ではベースは抑え目にはなりますけど、そこでいかにして存在感を残すか、というようなことを考えたりもしましたし、そういった駆け引きみたいなものもすごく楽しめました。だから、この曲をお給仕でやるのがすごく楽しみです。──お給仕でやるとなると、AKANEさんにはプレッシャーがかかりますよね?AKANE:間違いないです(笑)。でも、初っ端のツインペダルを踏めさえすれば、もう何も怖くないです。しかも、いつかこの曲を1曲目にやることになるんだろうなって予想もしているし、覚悟も決めて準備しているので、今は怖さよりも楽しみな気持ちのほうがずっと強いですね。──そういえばさきほど、登場人物たちの罵り合いがすごいという話が出ましたけど、確かに「この不燃ゴミが!」なんていうすごい言葉が飛び交っていますよね。そこで訊きたいんですが、メンバー間の仲の良さもよく知られているBAND-MAIDにおいても、罵り合いみたいなことが起きることはあるんでしょうか?小鳩ミク:さすがにこの作品中の台詞みたいな強い言葉で罵り合ったことないですっぽね。SAIKI:バーカバーカ、みたいな言葉が出ることはありますけどね(笑)。AKANE:そういう小学生みたいな言い合いをすることはあります。SAIKI:怖い言葉は出てこないです。ただ、憧れみたいな気持ちはありますよ。だって、あんな言葉を口にできる機会なんて、日常的にはないじゃないですか(笑)。AKANE:そういえばアニメ中に出てくる酷い言葉にはモザイク音がかかるんですね。それがこの作品の場合、よくある“ピー”という音ではなくて、私たちのレコーディングした音が使われているんです。たとえばドラムだったら“トゥルルル”みたいなスネアの音が使われていたり、ギターの“ギュイーン”みたいな音が被せられていたり。KANAMI:モーションキャプチャーは動きを取り込むためのものですけど、実は音も録っているんです。だから劇中の演奏シーンの動きだけじゃなく、楽曲の音は全部、自分たちが演奏したものになっているんです。──すごいですね。本当の意味でアニメとコラボができたと言えそうですね。SAIKI:こんなにも深く関わらせていただけるとは思ってもみませんでした。KANAMI:そういえば、SAIKIはピアノを始めて5年目になるんですね。そしてこの物語に出てくるティナちゃんは、ピアノ歴はあるけどバンドでキーボードを弾いた経験はなかったという設定なんです。だからある意味、ちょっと拙く演奏しないとならないところがあって、それがSAIKIの演奏とすごく合致したんですよ。SAIKI:私がピアノを始めたのは、あくまで弾き語りをするためだったから、単音のメロディを弾くこととか、ほとんどなかったわけです。そんな初心者っぽさがちょうど良かったみたいで(笑)。KANAMI:しかもそのために練習した結果、SAIKIはピアノがめっちゃ上手くなって。SAIKI:鍛えられちゃったんだと思います(笑)。──まさに登場人物がライバルになったわけですね。AKANE:みんな今回の経験を通じて、上手くなったんじゃないかな。MISA:環が4弦の指弾きなのに対して、私は5弦のピック弾きだから、全然違うんです。でも、それをやったことでプレイの幅も広がって、ちょっと成長できたんじゃないかと思えてますね。──ある意味、アニメ側から無茶振りされたようなところもあったわけですね(笑)。AKANE:ホントにそうですよ。まさかあんなにツインペダルを踏むことになるなんて。でも、ずっとツインペダルを踏んでいるうちに自然と上手くなったし、体力がつきました。KANAMI:普段はBAND-MAIDの楽曲をずっと演奏しているわけじゃないですか。それに対してこのプロジェクトでは、求められることをやる。そういう経験をひさしぶりにすることができて、すごくいい練習の機会になりました。登場人物のキャラクターに合わせたプレイをしながらも、そこに自分らしさを出したいとも思ったので、そこでいろいろと考えさせられもしましたし。──いろいろな意味で、とても有益な機会になりましたね。こうして快調に次々と新曲が登場する中、ツアーも近付いてきていますが、そこで「Ready to Rock」を聴けるのを楽しみにしています!取材・文◎増田勇一写真◎尾藤能暢