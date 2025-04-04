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03. LUCKY CALL
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05. Buffalo Shuffle
06. Kiss Plan
07. Diary
08. ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó
09. ¥Ï¥Ô¥À¥ó
10. ¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥ï¡¼
11. I CAN DRINK
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11. I CAN DRINK
[Blu-ray]
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1. I CAN DRINK
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3. Good Morning Mr.Mistake
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01. On your mark
02. ¥¨¥Ó¥Ð¥Ç¥£¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡ª
03. LUCKY CALL
04. ¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
05. Buffalo Shuffle
06. Kiss Plan
07. Diary
08. ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó
09. ¥Ï¥Ô¥À¥ó
10. ¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥ï¡¼
11. I CAN DRINK
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