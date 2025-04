M!LKが、4月11日20時から放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』に初出演することを発表した。M!LKの「イイじゃん」は、SNSでの総再生数が7億回を突破した最新曲だ。ミュージックビデオは再生回数が早くも800万回を突破し、TikTokで「イイじゃん」を使用した投稿件数は8万件超えを記録しているという。本楽曲は、爽やかでキラキラとしたJ-POPサウンドかと思いきや、サビで雰囲気が一変。テックハウスというクラブサウンドにガラッと変化し、サウンド面でもビジュアル面でもギャップが楽しめる”予想裏切りソング”が話題を呼んでいるとのこと。

なおM!LKは、「イイじゃん」が収録されているメジャー2ndアルバム『M!勝戮魴任押4月からはアルバムツアー<M!LK CONCERT TOUR 2025 M!勝鼻笋粒催が決定している。愛知・仙台・福岡・熊本公演は早くもチケットソールドアウトしており、横浜・神戸公演は4月13日23時59分まで各プレイガイド2次先行を受付中だ。

リリース情報



メジャー2ndアルバム『M!勝2025年3月5日(水)リリース購入:https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/MIX/★通常盤(CDのみ)\3,520(税込)[CD] ※全形態共通01. On your mark02. エビバディグッジョブ!03. LUCKY CALL04. イイじゃん05. Buffalo Shuffle06. Kiss Plan07. Diary08. ブンブンブン09. ハピダン10. ブルーシャワー11. I CAN DRINK★初回限定盤A (CD+Blu-ray) \5,500(税込)[CD]※全形態共通01. On your mark02. エビバディグッジョブ!03. LUCKY CALL04. イイじゃん05. Buffalo Shuffle06. Kiss Plan07. Diary08. ブンブンブン09. ハピダン10. ブルーシャワー11. I CAN DRINK[Blu-ray]#はぴばみるく〜M!LK10歳になりました!〜1. I CAN DRINK2. フレ!フレ!オレ!3. Good Morning Mr.Mistake4. Message5. 恋がはじまる6. エビバディグッジョブ!7. まっしろサンライズ★初回限定盤B(2CD+Blu-ray)\5,500(税込)[CD]※全形態共通01. On your mark02. エビバディグッジョブ!03. LUCKY CALL04. イイじゃん05. Buffalo Shuffle06. Kiss Plan07. Diary08. ブンブンブン09. ハピダン10. ブルーシャワー11. I CAN DRINK[CD DISC-2]1, 最後の雨2, マッちょっちょ!3, さあ今日も一歩ずつ前へ4, 秘密のパレード〜誰もいない夢の街で〜5, カーテン[Blu-ray]密着M!LK 〜ソロ曲制作風景〜