DIALOGUE¡Ü¡¢¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤ò2ËÜÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦DIALOGUE¡Ü¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö2ËÜ¤ÎBlu-ray¤ò2025Ç¯6·î25Æü¤ËÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ã5th Anniversary Tour¡ÖDIALOGUE¡Ü³Ø³µÏÀ¡×¡ä¤Ï¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡¦MC¤ò´Þ¤àÁ´23¶Ê¡¢¥é¥¤¥Ö¡ãDIALOGUE¡Ü3¡ä¤ÏÆ±¤¸¤¯Á´22¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢DIALOGUE¡Ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ãDIALOGUE¡Ü³Ø³µÏÀ¡ä¤È¡ãDIALOGUE¡Ü3¡äÎ¾¸ø±é¤Î¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ë²ÚÈÇ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¹ë²ÚÈÇ¤ÎÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢2¸ø±é¤Î¥é¥¤¥ÖCD¡¢¤µ¤é¤Ë¡ãDIALOGUE¡Ü3¡ä¤è¤ê¡¢1¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ1¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤òÄÉ¤Ã¤¿¡Ö¿ä¤·¥«¥á¥é±ÇÁü¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥«¡¼¥É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
Blu-rayÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ô³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦X¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤ªDIALOGUE¡Ü¤Ï¡¢5·î¤«¤é6ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§PCXP-51165
±ÇÁüÆÃÅµ¡§Documentary of DIALOGUE¡Ü³Ø³µÏÀ
²»À¼ÆÃÅµ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¢¡¡ØDIALOGUE¡Ü LIVE¡ÖDIALOGUE¡Ü3¡×Blu-ray¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û¡Ù
²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§PCXP¢Ì-51166
±ÇÁüÆÃÅµ¡§Documentary of DIALOGUE¡Ü3
²»À¼ÆÃÅµ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¢¡¡ØDIALOGUE¡Ü 5th Anniversary Tour¡ÖDIALOGUE¡Ü³Ø³µÏÀ¡×¡õ LIVE¡ÖDIALOGUE¡Ü3¡×Blu-ray¡Ú¹ë²ÚÈÇ¡Û¡Ù
²Á³Ê¡§22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§PCXP-60136
¡¦DIALOGUE¡Ü 5th Anniversary Tour¡ÖDIALOGUE¡Ü³Ø³µÏÀ¡×Blu-ray
¡¦DIALOGUE¡ÜLIVE¡ÖDIALOGUE¡Ü3¡×Blu-ray
¾åµ2¾¦ÉÊ¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ë²ÚÈÇ¡£
±ÇÁü¤ä²»À¼¤ÎÆÃÅµ¤â¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¸ÂÄê»ÅÍÍ¡Ï
¡¦ÆÃÀ½»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡Î¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ï
¡¦¡ÖDIALOGUE¡Ü³Ø³µÏÀ¡×LIVE CD
¡¦¡ÖDIALOGUE¡Ü3¡×LIVE CD
¡¦¡ÖDIALOGUE¡Ü3¡×¿ä¤·¥«¥á¥é ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥«¡¼¥É
¡Î¿ä¤·¥«¥á¥é¡Ï
Æâ»³ÍªÎ¤ºÚ¡§FU-TSU-TSU-KA I love you
É£ÅÄÇ«¡¹¡§¥È¡¼¥¯¡ª¥È¡¼¥¯¡ª¥È¡¼¥¯¡ª
¼é²°µü¹á¡§everything!
½ïÊýÍ¤Æà¡§Åà¤Æ¤Ä¤¤¤ÆÉÃÂ®
ÂëÂ¼ºÌ²Ö¡§ÍèÀ¤¤Ê¤ó¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤
µÜ¸¶ñ¥´õ¡§Àä·ÊÀä¹¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ç¥¤!!
ÈÓÄÍËã·ë¡§¥¤¡¼¥¸¡¼¡©¥Ï¡¼¥É¡©¤·¤«¤·¤Æ¿Ê¤á¤Ã¡ª
Â¼¾å¤Þ¤Ê¤Ä¡§²Öºé¤¯ËÍ¤é¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ò
¢¨¡Ö¿ä¤·¥«¥á¥é¡×¤ÏÂÐ¾Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ò¥«¥á¥é¤ÇÄÉ¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡DIALOGUE¡Ü 5th Anniversary Tour¡ÖDIALOGUE¡Ü³Ø³µÏÀ¡×¼ýÏ¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
2024Ç¯6·î23Æü³«ºÅ ¡÷Kanadevia Hall
M-01. ¤«¤¤¤«¤¤¤»¤ó¤²¤ó¡ª
M-02. ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤«¤¯¤á¤¤¡ª2023
M-03. 20xxMUE¤Î¸÷
- MC-1 -
M-04. ¥·¥å¥¬¡¼¥í¥±¥Ã¥È
M-05. ¥Á¥ã¥ó¥Ð¥ï¥ó¥Ðfancy!!
M-06. ¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤¤¤¤¤Ê
M-07. ¿ÍÀ¸¥¤¡¼¥¸¡¼¡©2023
M-08. ËÍ¤é¤¬¶ò¤«¤À¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬¸À¤Ã¤¿
M-09. Ã¯¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é
M-10. ¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼
M-11. Îø¤ÏÀ¤³¦ÄêÍý¤È¶¦¤Ë
M-12. ¤ä¤Ð¤¤å¤ó¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È
M-13. ¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¡Ü¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ª
M-14. ¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢³Ø³µÏÀ
- MC-2 -
M-15. Í¼¶õ¹ÒÏ©
M-16. ¥Õ¥ì¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
- BAND TIME -
M-17. ÂçËÁ¸±¤ò¤è¤í¤·¤¯
M-18. ¥¬¥¬¥Ô¡¼¥¬¥¬
M-19. ¤³¤ì¤Ï·±Îý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
M-20. ¥¤¡¼¥¸¡¼¡©¥Ï¡¼¥É¡©¤·¤«¤·¤Æ¿Ê¤á¤Ã¡ª
M-21. ¤Ü¤¯¤é¤ÏÁÇÅ¨¤À
- MC-3 -
EN-1. ¤ª¤â¤¤¤Ç¤·¤ê¤È¤ê
EN-2. ¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢³Ø³µÏÀ
- ENDING -
Performed by DIALOGUE¡Ü
Produced by ÅÄÊ¥ÃÒÌé
[DIALOGUE¡ÜBAND]
Guitar¡§º´¡¹ÌÚ ÐÒÂÀ
Bass / Band Master¡§¹õ¿Ü¹îÉ§
Keyboards¡§º£°æÈ»
Drums¡§ÎëÌÚ¹ÀÇ·
Manipulator¡§¤µ¤µ¤¤µ¤¯¤é
¢¡DIALOGUE¡Ü LIVE¡ÖDIALOGUE¡Ü3¡×¼ýÏ¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
2024Ç¯12·î29Æü³«ºÅ ¡÷Kanadevia Hall
- OPENING -
M-01. ¤«¤¹¤«¤Ç¤¿¤·¤«
M-02. FU-TSU-TSU-KA I love you
M-03. ¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¡Ü¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ª
M-04. ¥¤¡¼¥¸¡¼¡©¥Ï¡¼¥É¡©¤·¤«¤·¤Æ¿Ê¤á¤Ã¡ª
M-05. everything!
M-06. Àä·ÊÀä¹¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ç¥¤!!
M-07. ¤¿¤Ó¤Î¤È¤Á¤å
M-08. ¥È¡¼¥¯¡ª¥È¡¼¥¯¡ª¥È¡¼¥¯¡ª
M-09. Åà¤Æ¤Ä¤¤¤ÆÉÃÂ®
M-10. ¤³¤ì¤Ï·±Îý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
M-11. ¤ª¤â¤¤¤Ç¤·¤ê¤È¤ê
M-12. Ã¯¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é
M-13. dialogue+kawaii
M-14. ²Öºé¤¯ËÍ¤é¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ò
- BAND TIME -
M-15. ¥Ç¥Í¥Ö¤È¥¹¥Ô¥«
M-16. ÍèÀ¤¤Ê¤ó¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤
M-17. ¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢³Ø³µÏÀ
M-18. ¤Ë¤ã¤ó¤Ü¤ê¡¼de¥â¥Ã¥Õ¥£¡¼!!
M-19. ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼
- MC-1 -
M-20. Î®À±·²¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç
M-21. ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤«¤¯¤á¤¤¡ª2023
- MC-2 -
EN-1. ¹¥¤¤À¤è¡¢¹¥¤¡£
- ENDING -
Performed by DIALOGUE¡Ü
Produced by ÅÄÊ¥ÃÒÌé
[DIALOGUE¡ÜBAND]
Guitar / Band Master¡§ËÙºêæÆ
Bass¡§¹õ¿Ü¹îÉ§
Keyboards¡§º£°æÈ»
Drums¡§ÎëÌÚ¹ÀÇ·
Manipulator¡§¼Äºê¶³°ì
¢¨DIALOGUE¡Ü LIVE¡ÖDIALOGUE¡Ü3¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²»À¼¤ò°ìÉôºÆ¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡
https://dialogue-music.jp/live/20250511_kakunogotoki/
¢¡Æü»þ¡¦²ñ¾ì
2025Ç¯5·î11Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-EAST
¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-14-8 2F¡Ë
¡¦¥é¥¤¥Ö
³«¾ì 15:30¡¡³«±é 16:15¡¡½ª±é 17:45¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
2³¬ºÂÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ºÂÀÊ»ØÄê
¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯
³«¾ì 18:45¡¡³«±é 19:15¡¡½ª±é 20:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
£²³¬ºÂÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡§3,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ºÂÀÊ»ØÄê
2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦UMEDA CLUB QUATTRO
¡¦¥é¥¤¥Ö
³«¾ì 16:00¡¡³«±é 16:30¡¡½ª±é 17:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯
³«¾ì 18:45¡¡³«±é 19:15¡¡½ª±é 20:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦NAGOYA ReNY limited
¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É 3-15-20 ¥¨¥ó¥¼¥ë¥Ó¥ë B1¡¦B2¡Ë
¡¦¥é¥¤¥Ö
³«¾ì 14:30¡¡³«±é 15:00¡¡½ª±é 16:20¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯
³«¾ì 17:15¡¡³«±é 17:45¡¡½ª±é 18:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦DRUM LOGOS
¡¦¥é¥¤¥Ö
³«¾ì 16:00¡¡³«±é 16:30¡¡½ª±é 17:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯
³«¾ì 18:45¡¡³«±é 19:15¡¡½ª±é 20:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
2025Ç¯6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë²¬»³¡¦ CRAZYMAMA KINGDOM
¡¦¥é¥¤¥Ö
³«¾ì 14:30¡¡³«±é 15:00¡¡½ª±é 16:20¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯
³«¾ì 17:30¡¡³«±é 18:00¡¡½ª±é 18:45¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
2025Ç¯6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¢
¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
¡ãDIALOGUE¡Ü¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Ç¡ª¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇÉ¼ê¤Ë·Þ¤¨¤è¤¦¡ª¡ä
³«¾ì 13:30¡¡³«±é 14:30¡¡½ª±é 15:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
½Ð±é¡¡DIALOGUE¡Ü¡¢DIALOGUE¡Ü¥Ð¥ó¥É
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
£²³¬ºÂÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡§9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ºÂÀÊ»ØÄê
Âè2Éô
¡ãDIALOGUE¡ÜWITH special edition ¡ÈDIALOGUE¡ÜRe:¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ªJAM!!¡É¡ä
³«¾ì 18:00¡¡³«±é 19:00¡¡½ª±é 20:40¡ÊÍ½Äê¡Ë
½Ð±é¡¡DIALOGUE¡Ü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥à¥È¡¼¥ó¡¢¥¢¥ë¥·¥å¥·¥å¡¢DIALOGUE¡Ü¥Ð¥ó¥É
¢¨¥È¥é¥¤¥¢¥à¥È¡¼¥ó¡§ÏÂÀôÉ÷²Ö¡Ê°°Æü¸þÌò¡Ë¡¢óîÆ£Ì¤è½°Í¡Êº´ÁÒÌ¤±«Ìò¡Ë¡¢¾®µÜ»³¤¢¤«¤ê¡ÊÃæÌî¤ê¤ó¤«Ìò¡Ë
¢¨¥¢¥ë¥·¥å¥·¥å¡§µÈÉðÀéñ¥¡Ê¶õÌî²»¡¹Ìò¡Ë¡¢ÃæÎÓ¿·²Æ¡Ê¸Å³¤¥Á¥¨Ìò¡Ë¡¢Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡ÊÁÐÍÕ»íÊæÌò¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¡§9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
2³¬ºÂÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡§9,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ºÂÀÊ»ØÄê
¢¨Á´²ñ¾ì¡¢ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ê600±ß¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¾ðÊó
¡ãDIALOGUE¡ÜWITH special edition ¡ÈDIALOGUE¡ÜRe:¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ªJAM!!¡É¡ä
2025Ç¯6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
https://dialogue-music.jp/live/20250615_with_3/
¡Î¤¤ã¤Ë¤áÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¡Ï
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡¡ 2025Ç¯4·î7Æü¡Ê·î¡Ë¡Á 2025Ç¯4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡¡ 2025Ç¯4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö¡¡ 2025Ç¯4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë19:00 ¡Á 2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
Ëç¿ôÀ©¸Â¡¡1¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
È¯·ôÊýË¡¡§ ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦ËÜ¼õÉÕ¤ÎÈ¯·ô¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥Ë¥¥ã¥ó¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Ë¥¥ã¥ó¡×¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡DIALOGUE¡Ü ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯
¢¡DIALOGUE¡Ü ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡DIALOGUE¡Ü ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡DIALOGUE¡Ü ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok