声優アーティストユニット・DIALOGUE+が、2024年に開催したライブ2本のBlu-rayを2025年6月25日に同時発売することを発表した。<5th Anniversary Tour「DIALOGUE+学概論」>は、アンコール・MCを含む全23曲、ライブ<DIALOGUE+3>は同じく全22曲を収録している。それぞれ特典としてバックステージの模様を記録したドキュメンタリーに加え、DIALOGUE+メンバーによるライブ本編のオーディオコメンタリーも収録されるという。

リリース情報



◆『DIALOGUE+ 5th Anniversary Tour「DIALOGUE+学概論」Blu-ray【通常版】』価格:7,700円(税込)品番:PCXP-51165映像特典:Documentary of DIALOGUE+学概論音声特典:メンバーコメンタリー◆『DIALOGUE+ LIVE「DIALOGUE+3」Blu-ray【通常版】』価格:7,700円(税込)品番:PCXP¬-51166映像特典:Documentary of DIALOGUE+3音声特典:メンバーコメンタリー◆『DIALOGUE+ 5th Anniversary Tour「DIALOGUE+学概論」& LIVE「DIALOGUE+3」Blu-ray【豪華版】』価格:22,000円(税込)品番:PCXP-60136・DIALOGUE+ 5th Anniversary Tour「DIALOGUE+学概論」Blu-ray・DIALOGUE+LIVE「DIALOGUE+3」Blu-ray上記2商品がセットとなった豪華版。映像や音声の特典も【通常版】と同様に収録されます。[限定仕様]・特製三方背ケース・ライブフォトブックレット[限定特典]・「DIALOGUE+学概論」LIVE CD・「DIALOGUE+3」LIVE CD・「DIALOGUE+3」推しカメラ ダウンロードカード[推しカメラ]内山悠里菜:FU-TSU-TSU-KA I love you稗田寧々:トーク!トーク!トーク!守屋亨香:everything!緒方佑奈:凍てついて秒速鷹村彩花:来世なんて待ってらんない宮原颯希:絶景絶好スーパーデイ!!飯塚麻結:イージー?ハード?しかして進めっ!村上まなつ:花咲く僕らのアンサーを※「推しカメラ」は対象メンバーのみをカメラで追った映像になります。◆DIALOGUE+ 5th Anniversary Tour「DIALOGUE+学概論」収録セットリスト2024年6月23日開催 @Kanadevia HallM-01. かいかいせんげん!M-02. はじめてのかくめい!2023M-03. 20xxMUEの光- MC-1 -M-04. シュガーロケットM-05. チャンバワンバfancy!!M-06. パンケーキいいなM-07. 人生イージー?2023M-08. 僕らが愚かだなんて誰が言ったM-09. 誰かじゃないからM-10. めっちゃオンリーユーM-11. 恋は世界定理と共にM-12. やばきゅんシューベルトM-13. ダイアローグ+インビテーション!M-14. ユートピア学概論- MC-2 -M-15. 夕空航路M-16. フレンドファンファーレ- BAND TIME -M-17. 大冒険をよろしくM-18. ガガピーガガM-19. これは訓練ではないM-20. イージー?ハード?しかして進めっ!M-21. ぼくらは素敵だ- MC-3 -EN-1. おもいでしりとりEN-2. ユートピア学概論- ENDING -Performed by DIALOGUE+Produced by 田淵智也[DIALOGUE+BAND]Guitar:佐々木 侑太Bass / Band Master:黒須克彦Keyboards:今井隼Drums:鈴木浩之Manipulator:ささきさくら◆DIALOGUE+ LIVE「DIALOGUE+3」収録セットリスト2024年12月29日開催 @Kanadevia Hall- OPENING -M-01. かすかでたしかM-02. FU-TSU-TSU-KA I love youM-03. ダイアローグ+インビテーション!M-04. イージー?ハード?しかして進めっ!M-05. everything!M-06. 絶景絶好スーパーデイ!!M-07. たびのとちゅM-08. トーク!トーク!トーク!M-09. 凍てついて秒速M-10. これは訓練ではないM-11. おもいでしりとりM-12. 誰かじゃないからM-13. dialogue+kawaiiM-14. 花咲く僕らのアンサーを- BAND TIME -M-15. デネブとスピカM-16. 来世なんて待ってらんないM-17. ユートピア学概論M-18. にゃんぼりーdeモッフィー!!M-19. わたしたちのラプソディー- MC-1 -M-20. 流星群の向こうでM-21. はじめてのかくめい!2023- MC-2 -EN-1. 好きだよ、好き。- ENDING -Performed by DIALOGUE+Produced by 田淵智也[DIALOGUE+BAND]Guitar / Band Master:堀崎翔Bass:黒須克彦Keyboards:今井隼Drums:鈴木浩之Manipulator:篠崎恭一※DIALOGUE+ LIVE「DIALOGUE+3」につきましては、音声を一部再収録しております。