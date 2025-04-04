ºäËÜ²Ö¿¥¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡×¡¡ÌÀÆü5Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹½Ð±é
¡¡¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼2025¡×Âçºå¸ø±é¤¬¡¢5¡Á6Æü¤ËÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡4Æü¤ËÂçºåÉÜÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð±é¤¹¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¡¢ÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡¢Â¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¤¬½ÐÀÊ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤äÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡Ö¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤â¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢4Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£µ¨¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤»î¹ç¤â·Ð¸³¤·¤Æ¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç4Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¤«¤é¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µ¤»ý¤Á¿·¤¿¤Ëº£²ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤ËÎ×¤à¡£