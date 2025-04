蒼井翔太が、最新ライブBlu-ray『蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage』を6月25日に発売することが決定。あわせてジャケット写真、最新アーティストビジュアルも公開された。ミニアルバム『Collage』を引っ提げ2024年12月28日にパシフィコ横浜にて開催された<蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage>は、昼公演を「UNDER world」、夜公演を「DREAM land」と題し、それぞれ異なるコンセプトとセットリストで構成。

ライブ Blu-ray『蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage』



発売日:2025年6月25日(水)品番:KIXM-630〜1価格:¥12,100(税抜価格¥11,000)*初回製造分のみスペシャル BOX 仕様別冊フォトブック【収録内容】蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage2024年12月28日(土) パシフィコ横浜 国立大ホール[Disc1]-UNDER world-OPENING MOVIE01.FALL02.PSYCHO:LOGY03.EclipseMC04.Bet On You05.Checkmateバンド紹介&ダンサー紹介06.Da La La07.Magic Of LoveMC08.そのままで09.8th HEAVEN10.BAD ENDMC11.零12.秘密のクチヅケ13.絶世スターゲイト14.ハイドアンドシーク15.MURASAKIENCORE16.Existence17.UNLIMITEDMC18.J-E-A-L-O-U-S[Disc2]-DREAM land-OPENING MOVIE01.Magic Of Love02.Stay With Me!!03.HarmonyMC04.Freestyle Lover05.SMILE SMILE SMILEバンド紹介&ダンサー紹介06.Da La La07.give me ♡ meMC08.そのままで09.ずっと…10.glitter wishMC11.FALL12.哀唄13.絶世スターゲイト14.ハイドアンドシーク15.EVOLVEENCORE16.汝の言霊17.空は透明な誓いMC18.ToneW ENCOREMC19.SHOT A LOVE!映像特典SHOUTA AOI LIVE DOCUMENTARY 〜make a Collage〜*Blu-ray予約はこちら:https://shouta-aoi.lnk.to/WONDERlab.Collageオリジナル特典情報アニメイト:L判ブロマイド+56mm缶バッジamazon.co.jp:L判ブロマイド+アクリルキーホルダー(50mm×50mm)HMV(一部店舗除く) :L判ブロマイドゲーマーズ:L判ブロマイド+アクリルスタンドステラワース:ミニブロマイド(86mm×54mm)セブンネットショッピング:L判ブロマイドソフマップ・アニメガ(一部店舗除く) :L判ブロマイド+B3タペストリータワーレコード(一部店舗除く) :L判ブロマイドとらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり):L判ブロマイドNeowing:L判ブロマイド楽天ブックス:L判ブロマイド+57mm缶バッジキンクリ堂:L判ブロマイド+57mm缶バッジ