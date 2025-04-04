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[Disc1]
-UNDER world-
OPENING MOVIE
01.FALL
02.PSYCHO:LOGY
03.Eclipse
MC
04.Bet On You
05.Checkmate
¥Ð¥ó¥É¾Ò²ð&¥À¥ó¥µ¡¼¾Ò²ð
06.Da La La
07.Magic Of Love
MC
08.¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç
09.8th HEAVEN
10.BAD END
MC
11.Îí
12.ÈëÌ©¤Î¥¯¥Á¥Å¥±
13.ÀäÀ¤¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥È
14.¥Ï¥¤¥É¥¢¥ó¥É¥·¡¼¥¯
15.MURASAKI
ENCORE
16.Existence
17.UNLIMITED
MC
18.J-E-A-L-O-U-S
[Disc2]
-DREAM land-
OPENING MOVIE
01.Magic Of Love
02.Stay With Me!!
03.Harmony
MC
04.Freestyle Lover
05.SMILE SMILE SMILE
¥Ð¥ó¥É¾Ò²ð&¥À¥ó¥µ¡¼¾Ò²ð
06.Da La La
07.give me ♡ me
MC
08.¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç
09.¤º¤Ã¤È¡Ä
10.glitter wish
MC
11.FALL
12.°¥±´
13.ÀäÀ¤¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥È
14.¥Ï¥¤¥É¥¢¥ó¥É¥·¡¼¥¯
15.EVOLVE
ENCORE
16.Æò¤Î¸ÀÎî
17.¶õ¤ÏÆ©ÌÀ¤ÊÀÀ¤¤
MC
18.Tone
W ENCORE
MC
19.SHOT A LOVE!
±ÇÁüÆÃÅµ
SHOUTA AOI LIVE DOCUMENTARY ¡Ámake a Collage¡Á
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Neowing¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
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