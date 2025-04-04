ÄÁ¤·¤¤¤Ã!! ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ð¥¤¥¯¸«ËÜ»Ô¤ÇÄ¶ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÁ´¤ÃÁ³ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¡¼¥«¡¼¡É¤È¤Ï ¼Â¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤ÎÌ¾Ìç!?¡×
2025Ç¯3·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè52²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬·çÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ù¥Í¥ê¤¬¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£¤É¤ó¤ÊÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿´õ¾¯¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¡¼¥«¡¼
¡¡2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè52²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ£´¥á¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Àª¤Ï¤Ê¤¼¤«¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡×¤ËÇ®¤¬¤Ê¤¯¡¢¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡¢MV¥¢¥°¥¹¥¿¡¢¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£¤ä¥Ù¥¹¥Ñ¤Ê¤É¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ô¥¢¥¸¥ª¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÉÔ»²²Ã¤Ç¤·¤¿¡£
Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Í¥ê¡ÖTNT125S¡×¡Ê»³ºê Î¶»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»²²Ã¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÌ¾Ìç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¡¢2005Ç¯¤Ë´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¥Ù¥Í¥ê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2021Ç¯¤«¤éÆóÎØ¡¦»ÍÎØ¤ÎÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥È¤¬ÆüËÜ¤ÎÀµµ¬Í¢Æþ¸¢¤ò¼èÆÀ¤·Á´¹ñÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¥×¥í¥È¥Ö¡¼¥¹¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ù¥Í¥ê¤Ï¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Â¸¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢·Ï¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤ÇºÇ¸Å»²¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1921Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥Í¥ê¤¬²ñ¼Ò¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤è¤ê10Ç¯Áá¤¤1911Ç¯¤Ç¤¹¡£É×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿Ì¤Ë´¿Í¤Î¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Ù¥Í¥ê¤Ï¡¢¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¢¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¢¥É¥á¥Ë¥³¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Î6¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î¾Íè¤ò°Æ¤¸¡¢Á´ºâ»º¤òÅê¤¸¤Æ¥Ù¥Í¥ê¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÁÏ¶È¤«¤é10Ç¯¤Û¤É¤Ï¼«Æ°¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤Î½¤Íý¹©¾ì¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1920Ç¯¤Ë¼«Å¾¼ÖÍÑÊä½õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î2Ç¯¸å¤«¤é´°À®¼Ö¤ÎÀ¸»º¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Ï¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«¼ÒÀ½¥Ð¥¤¥¯¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò4²ó¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥Ù¥Í¥ê¤ÎÌ¾À¼¤ò¹â¤á¤ë°ì½õ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ù¥Í¥ê¤ÎÌö¿Ê¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢1939Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¥ì¡¼¥¹¤ÎÌ¾Ìç¡Ö¥Þ¥óÅçTT¥ì¡¼¥¹¡×¤Ç¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆóÎØ¼Ö¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼¡ÃË¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤¬½Æ´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿½Æ´ïÉôÌç¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥Ô¥¹¥È¥ë¤ä¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥Ù¥Í¥ê¡¦¥¢¥ë¥ß¼Ò¤ÎÊìÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¤Ï½Æ´ïÉôÌç¤È¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤ÉôÌç¤ÏÊ¬¼Ò²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÂÎÀ©¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÊ¬¶È
¡¡¥Ù¥Í¥ê¼Ò¤Î¹¥Ä´¤Ï1960Ç¯Âå¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÆüËÜÀ½¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¡¢¼Â¶È²È¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¡¦¥È¥Þ¥½¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤Î·ë²Ì¡¢1988Ç¯¤Ë¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£¤È¹çÊ»¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï°ì»þ¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤«¤é7Ç¯¸å¤Î1995Ç¯¤Ë¡¢¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥á¥ë¥í¡¼¥Ë¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉü³è¡£2005Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡¦µÈÍøµ¥¼Ö´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î»ñËÜ»²²Ã¤ò¼õ¤±¤Æº£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè52²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥Ù¥Í¥ê¥Ö¡¼¥¹¡Ê»³ºê Î¶»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥Ù¥Í¥ê¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀß·×³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤ÎQJ¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏËÉÙ¤Ç¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤«¤é125cc¥¯¥é¥¹¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¤¥¯¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¼Ö¼ï¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÃæÌÈ¡Ë¤Ç¾è¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ö¼ï¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢374cc¤Î¶õÎäÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¥ã¥×¥È¥ó¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢2Ï¢¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥µ¥É¥ë¥¿¥¤¥×¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¡¢1950Ç¯Âå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¡¼¥ì400¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿400cc¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¸½ºß¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â´õ¾¯¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥í¥ó¥°¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥¤¥¥Ã¥É¤È¤·¤ÆÆüËÜÆ³Æþ»þ¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖTNT249S¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÄãÃæ²óÅ¾°è¤«¤éÎÏ¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡¢360ÅÙ¥¯¥é¥ó¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤¿249cc¿åÎäÊÂÎó2µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï30ÇÏÎÏ¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ë¤«¤Ê¥È¥ë¥¯¤ÇÆ½Æ»¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÊÁ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ï¹âÂ®°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢ÀÑºÜÀ¤âÎÉ¹¥¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÎ¹¥Ð¥¤¥¯¡×¤È¤·¤Æ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤È½ÐÎÏ¤æ¤¨¤ËÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤Ç¤Ï¡ÖÆóÎØ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ê·ÚÆóÎØ¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¸¡¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢ÀÇ¶â¤Ê¤É´Þ¤á¤¿°Ý»ýÈñ¤â°Â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Î¡ÈËåÊ¬¡É¤Ë¤Ï125ccÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤à¡Ö125S¡×¡¢¥¥Ó¥¥ÓÁö¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¡ÖTNT125¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¾åÎ¦¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤â
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥êÅÁÅý¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥ì¥ª¥ó¥Á¡¼¥Î250¡×¤È¡Ö125¡×¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¼ÖÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ë¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¾è¤êÌ£¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼´ó¤ê¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼Åª¤ÊÀ³Ê¤Î¥Ð¥¤¥¯¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·Ú¤¤¼ÖÂÎ¤Ë·Ú²÷¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
1929Ç¯¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Í¥ê6·»Äï¡£º¸¤«¤é¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¢¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¢¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¢¥É¥á¥Ë¥³¡Ê²èÁü¡§¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥á¥¤¥ó¡Ë¡£
¡Ö¥ì¥ª¥ó¥Á¡¼¥Î250¡×¤Ë¤ÏÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¤Î¡ÖTRK251¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¤È¤·¤Æ¡ÖTRK502X¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥Í¥ê¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬Â¿¤¯¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿EICMA¡Ê¥¨¥¤¥¯¥Þ¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃæ¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ì¥ª¥ó¥Á¡¼¥Î¡¦¥Ü¥Ð¡¼400¡×¤ÎÅ¸¼¨¤Ï³ð¤ï¤º¡¢¸½¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥×¥í¥È¤ÎÀâÌÀ°÷¤Ë¥Ï¥Ê¥·¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÍèÇ¯¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡Ø¥ì¥ª¥ó¥Á¡¼¥Î¡¦¥Ü¥Ð¡¼400¡Ù¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤ÊÖ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡400cc¥¯¥é¥¹¤ÎÉáÄÌÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¸½ºß¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥«¥ï¥µ¥¡Ö¥¨¥ê¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢V¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡Ö¥ì¥ª¥ó¥Á¡¼¥Î¡¦¥Ü¥Ð¡¼400¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
¥Û¥Æ¥ë,
¿À»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Åìµþ,
Ä¹Ìî,
³ùÁÒ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ºë¶Ì,
ÀÅ²¬